Токаев проводил премьера Малайзии в аэропорту: в Акорде показали подаренный на 71-летие торт (фото)

Президент Касым-Жомарта Токаев проводил премьер-министра Малайзии в аэропорту Астаны. Зарубежный гость поздравил Токаева с 71-летием, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, завершившего свой официальный визит в Казахстан, сообщается в Telegram-канале Акорды.

В свою очередь Анвар Ибрагим поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и высказал добрые пожелания по случаю его дня рождения.

Сегодня, 17 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 71-й день рождения. В пресс-службе Акорды рассказали, что устраивать какие-то празднества в честь этого глава государства не планирует.

Вчера в резиденции главы Казахстана состоялись торжественная встреча Токаева с премьером Малайзии, а также переговоры - как в узком, так и в расширенном составах.

Кроме того, вчера главы государств совершили прогулку по территории резиденции Акорды.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Анвар Ибрагим родился 10 августа 1947 года в Малайзии. Является политиком, реформатором и умеренным исламистом. Пост премьер-министра Малайзии занимает с 2022 года.

За свою политическую карьеру занимал множество важных государственных постов.