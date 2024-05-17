Токаеву исполнился 71 год: о планах президента в день рождения рассказали в Акорде

Сегодня, 17 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает свой день рождения - сегодня главе государства исполняется 71 год, передает NUR.KZ.

Как рассказал советник – пресс-секретарь президента Берик Уали корреспонденту NUR.KZ, устраивать какие-то празднества в честь дня рождения президент не планирует.

"Для Касым-Жомарта Токаева это обычный трудовой день. Президент будет на рабочем месте. Никаких мероприятий в связи с этой датой не планируется, сотрудников администрации вновь попросили воздержаться от поздравлений", – сообщил Уали.

Отметим, в прошлые годы глава Казахстана также не праздновал свой день рождения, даже 70-летний юбилей. Его пресс-секретарь объяснял, что в семье Токаева не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Этой традиции президент придерживается и сейчас.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ата (ныне Алматы).

В 1975 году Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), а в 1992 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.

В разные годы работал в МИД СССР. После этого в 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК, а в 1993 году стал первым замминистра иностранных дел РК. В 1994 году был назначен министром иностранных дел Казахстана.

В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК, а с октября 1999 года по январь 2002 года являлся премьер-министром РК.

В январе 2002 года стал государственным секретарем – министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год – министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.

В январе 2007 года Токаев был избран председателем сената парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

16 октября 2013 года был вновь избран председателем сената парламента РК.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий президента, временно передав правление государством в руки Касым-Жомарта Токаева. 20 марта 2019 года он принес присягу в качестве президента Республики Казахстан.

9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 % и был избран президентом Республики Казахстан.

При этом 20 ноября 2022 года состоялись внеочередные выборы президента Казахстана. На них Токаев одержал победу, набрав 81,31 % голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации президента Республики Казахстан.