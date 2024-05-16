Токаев провел переговоры с премьером Малайзии

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Зарубежный гость поблагодарил главу государства за теплый прием, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщается в Telegram-канале Акорды.

В ходе встречи в формате тет-а-тет глава государства назвал Малайзию одним из важных и надежных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии.

Переговоры. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Казахстан и Малайзию связывают давние узы дружбы и взаимного сотрудничества. У нас хорошие традиции в этой области, поэтому я верю, что Ваш визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Малайзией. Мы готовы приложить дополнительные усилия, чтобы продвинуть наше взаимодействие и сотрудничество во многих важных областях", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, за 30 лет дипломатических отношений между двумя странами сформирован прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества, который становится все более значимым с учетом современных геополитических и экономических реалий.

Анвар Ибрагим поблагодарил Токаева за теплый прием и отметил, что придает этому визиту важное значение, о чем свидетельствует представительный состав малайзийской делегации, прибывшей в Астану.

Собеседники рассмотрели пути расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе.

Напомним, что сегодня также состоялась торжественная церемония встречи Анвара Ибрагима в Акорде.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Анвар Ибрагим родился 10 августа 1947 года в Малайзии. Является политиком, реформатором и умеренным исламистом. Пост премьер-министра Малайзии занимает с 2022 года.

За свою политическую карьеру занимал множество важных государственных постов.