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Токаев и премьер-министр Малайзии прогулялись по территории резиденции Акорды (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим
Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим совершили прогулку по территории резиденции Акорды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента.

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт президенту Казахстана и премьер-министру Малайзии, прозвучали гимны двух государств. По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим прошли в зал переговоров.

После президент провел переговоры с премьер-министром Малайзии. Зарубежный гость поблагодарил главу государства за теплый прием. В ходе встречи в формате тет-а-тет глава государства назвал Малайзию одним из важных и надежных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии.

Затем стороны провели переговоры в расширенном составе - был рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных связей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2101952-tokaev-i-premer-ministr-malayzii-progulyalis-po-territorii-rezidencii-akordy-foto/

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