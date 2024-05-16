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Токаев встретил премьера Малайзии в Акорде

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Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим
Церемония встречи. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, прибывшего с официальным визитом в Казахстан, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы РК.

Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт президенту Казахстана и премьер-министру Малайзии, прозвучали гимны двух государств.

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим прошли в зал переговоров.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Анвар Ибрагим родился 10 августа 1947 года в Малайзии. Является политиком, реформатором и умеренным исламистом. Пост премьер-министра Малайзии занимает с 2022 года.

За свою политическую карьеру занимал множество важных государственных постов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2101874-tokaev-vstretil-premera-malayzii-v-akorde/

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