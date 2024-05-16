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Токаев и премьер Малайзии провели переговоры в расширенном составе (фото)

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьером Малайзии
Токаев на встрече. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в расширенном составе с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщается в Telegram-канале Акорды.

В ходе переговоров в расширенном составе с малайзийской делегацией рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных связей.

Приветствуя гостей, Токаев отметил, что официальный визит премьер-министра Анвара Ибрагима без всякого преувеличения является историческим, поскольку открывает путь к новому этапу сотрудничества между Казахстаном и Малайзией.

"С нашей стороны я хотел бы выразить готовность к более тесному и продуктивному взаимодействию с Малайзией, которая играет весьма важную роль в регионе Юго-Восточной Азии. Только что у нас состоялся очень откровенный и дружественный обмен мнениями по многим вопросам. Уверен, что у нашего сотрудничества большие перспективы. Я поддерживаю ваше намерение принять участие в бизнес-форуме. Важнейшим фактором развития наших отношений являются бизнес-контакты.

Мы приветствуем реализацию новых успешных проектов с участием малайзийских компаний. В этом отношении правительство Казахстана готово оказать необходимое содействие. Кроме того, граждане и бизнесмены двух стран пользуются взаимным 30-дневным безвизовым режимом и удобным прямым авиасообщением. Также я хотел бы отметить, что более 500 казахстанских студентов учатся в малайзийских университетах. Я думаю, что они, безусловно, будут служить золотым мостом между двумя государствами", – подчеркнул президент.

Анвар Ибрагим
Анвар Ибрагим. Фото: t.me/aqorda_resmi

Анвар Ибрагим отметил, что Малайзия придает особое значение укреплению торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном

"Мы можем извлечь максимальную выгоду из растущих экономических отношений. У нас есть конкретные предложения. Мы планируем провести двусторонние встречи с вашими министрами по вопросам импорта и экспорта. У нас в Малайзии создан огромный товарный рынок. Сейчас наша страна превратилась в региональный хаб по производству компьютерных чипов со значительными инвестициями из США, Европы, особенно Германии, и Китая. Я думаю, мы можем поделиться с этим опытом и в то же время перенять ваш опыт по трансформации, которую вы провели достаточно успешно. И, конечно, есть некоторые специфические области, такие как халал-индустрия. Мы также изучаем перспективы исламского банкинга", – сказал премьер-министр.

Делегации Казахстана и Малайзии
Делегации Казахстана и Малайзии. Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе встречи были обсуждены возможности партнерства в транзитно-логистической, энергетической, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны также выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в международных структурах, включая ООН, ОИС и CВМДА.

Также сегодня состоялись переговоры Токаева с Анваром Ибрагимом в узком составе. Перед этим в Акорде состоялась торжественная церемония их встречи.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, Анвар Ибрагим родился 10 августа 1947 года в Малайзии. Является политиком, реформатором и умеренным исламистом. Пост премьер-министра Малайзии занимает с 2022 года.

За свою политическую карьеру занимал множество важных государственных постов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2101940-islamskiy-banking-i-halal-industriyu-obsudil-tokaev-s-premerom-malayzii/

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