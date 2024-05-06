Когда вступит в силу безвиз между Казахстаном и Вьетнамом, ответил МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге ведомства озвучил условия безвизового режима между Казахстаном и Вьетнамом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, подписанное 21 августа 2023 года в городе Ханой, вступит в силу 25 мая 2024 года", – заявил Айбек Смадияров.

Он напомнил, что соглашение предусматривает отмену визовых требований для граждан двух стран, владельцев национальных паспортов.

При этом граждане одной страны могут находиться в другой 30 календарных дней со дня въезда, а суммарно – 90 календарных дней в течение каждого периода в 6 месяцев.

Напомним, в конце августа прошлого года президент Казахстана посетил Вьетнам с официальным визитом. Там в числе прочих документов, было подписано соглашение между правительствами двух стран об освобождении от визовых требований.

При этом о планах по введению безвиза между Вьетнамом и Казахстаном стало известно в мае прошлого года.

На прошлой неделе стало известно, что подобное соглашение готовят Казахстан и Лаосская Народно-Демократическая Республика.

В конце апреля Казахстан одобрил соглашение об отмене визового режима с Таиландом, а в начале прошлого месяца – подписал соглашение о безвизовом режиме с САР Макао. Освобождение от визовых требований будет длиться до 14 дней.

Также ранее Казахстан планировал ввести взаимный безвизовый режим с Сейшельскими островами.