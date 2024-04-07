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Депутат Европарламента отреагировал на паводки в Казахстане

Опубликовано:

Рышард Чарнецкий
Рышард Чарнецкий. Фото: Hakan Nural/Anadolu/Getty Images

Польский политик и депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий написал пост на своей странице в соцсети X о паводках в Казахстане. Он заявил, что потрясен произошедшим, передает NUR.KZ.

"Я потрясен, услышав, что тысячи людей пострадали от наводнений на северо-западе Казахстана. Более 15 тыс. человек были эвакуированы, в то время как некоторые остаются заблокированы в затопленных поселках.

Желаю скорейшего восстановления стране", – написал европейский депутат.

По данным с официального сайта Европарламента, Рышард Чарнецкий является членом Европарламента с 2004 года. До этого в разные годы занимал должности заместителя министра культуры и искусства Польши, министра и председатель комитета по европейской интеграции.

При этом отметим, что по данным МЧС РК, на данный момент в Казахстане спасено от паводков уже более 72 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 – дети.

Также сообщалось, что премьер-министр Олжас Бектенов приехал в Атыраускую область, где встретился с жителями города Кульсары, который сильно пострадал от паводков.

Вчера же президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к казахстанцам. По его словам, текущая ситуация – возможно самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.

Глава государства подчеркнул, что никто из пострадавших не останется без помощи и поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, чтобы помочь жителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2080310-deputat-evroparlamenta-otreagiroval-na-pavodki-v-kazahstane/

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