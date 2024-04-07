Опоры ЛЭП снесло талыми водами и льдом в СКО: несколько сел остались без электричества

В Жанадолском сельском округе района Шал акына в СКО талые воды подмыли четыре опоры ЛЭП еще несколько опор пострадали от льдин из Сергеевского водохранилища, передает МИА "Казинформ".

Как сообщает информагентство, ссылаясь на данные акимата региона, талые воды подмыли четыре опоры высоковольтной линии электропередач "Марьевский новый путь". Без ​электричества осталось село Жанаталап с населением в 89 человек.

Отмечается, что восстановительные работы затруднены, так как опоры находятся в воде.

Для устранения аварии из Петропавловска выехал главный инженер АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания".

При этом, по словам специалистов, опоры ЛЭП пострадали не только от талых вод, но и от льдин, которые принесло течением.

"При разливе Сергеевского водохранилища льдины на высокой скорости "срезают" опоры линий электропередачи. На данный момент зафиксировано 11 снесенных опор", – сообщили в АО "Севказэнерго".

В зоне ограничения электроснабжения сейчас находятся более 200 потребителей в селах Жанаталап, Кенес и Жанажол района Шал акына СКО.

Ранее сегодня замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода угрожает трем районам области.

Также мы писали о том, что глава правительства Олжас Бектенов сегодня дал ряд поручений министерствам и акиматам в связи с паводковой ситуацией в стране.