"Сколько шума и негатива было": в МИДе рассказали о безвизовом режиме с Китаем

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сегодня на брифинге озвучил позитивные результаты установления безвизового режима с Китаем, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров напомнил, что в прошлом году Казахстан и Китай договорились об установлении безвизового режима.

"Вспомните, когда мы продвигали вопрос о безвизовом режиме с Китаем, сколько шума и негатива было, что китайцы заполонят нашу страну. Я вам приведу статистику. Соглашение вступило в силу 10 ноября. С этого времени Казахстан посетило 126 тыс. граждан Китая. При этом 173 тыс. граждан Казахстана посетили Китай. Я пару дней назад летел из Пекина – полный самолет наших граждан. Это медтуризм, обучение, многие родители присматривают университеты для своих детей. Очень активно развиваются отношения", – заявил он.

При этом он сообщил, что власти Казахстана будут стремиться увеличить список безвизовых стран.

"Надеюсь, он вам понравится, к концу года увидите. Пока не могу сказать. Мы никогда не говорим "гоп", пока не перепрыгнем. Даже если карликовые страны, в индексе наш паспорт будет еще выше. Когда мы идем на переговоры с другими странами – либо ты 20 соглашений имеешь, либо 50. Поэтому любой, даже минимальный шаг – в нашу пользу", – сообщил Смадияров.

Безвизовый режим с Китаем

Напомним, в мае прошлого года рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

В августе правительство Казахстана утвердило соглашение между РК и КНР о взаимном освобождении от визовых требований. Тогда в казахстанском МИД призвали не путать утверждение документа и его вступление в силу. Официальный представитель министерства подчеркивал, что процедура вступления этого соглашения в силу описана в одной из его статей.

20 октября стала известна дата, когда начнет действовать соглашение Казахстана с Китаем о безвизовом режиме. 10 ноября 2023 года соглашение вступило в силу.

Позже в ходе рабочего визита в Шанхай экс-премьер-министр Алихан Смаилов высказывался о безвизовом режиме с Китаем. По его мнению, безвизовый режим существенно поспособствует стимулированию бизнес-контактов, упрощению торговли, увеличению взаимных инвестиций и развитию туризма между РК и КНР.

"Считаю, что данная мера сделает путешествия наших граждан более доступными и укрепит наши связи еще сильнее", – сказал Алихан Смаилов.