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Токаев посетит Азербайджан на следующей неделе

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджан с государственным визитом в начале следующей недели, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что 11-12 марта президент Касым-Жомарт Токаев посетит Азербайджанскую Республику с государственным визитом.

"В рамках визита глава государства проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев посещал Баку в ноябре прошлого года для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Тогда в рамках рабочего визита в Баку Токаев посетил резиденцию президента Азербайджана Ильхама Алиева "Гянджлик" и поздравил Алиева с обеспечением территориальной целостности Азербайджана.

В том же месяце Ильхам Алиев совершал визит в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств. На мероприятии также присутствовали главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2065668-tokaev-posetit-azerbaydzhan-na-sleduyuschey-nedele/

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