Токаев поговорил с Путиным по телефону

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обсудили последние встречи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-посте пресс-службы президента Казахстана отмечается, что в ходе телефонного разговора главы государств отметили динамичное развитие двустороннего многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента России в Астану в ноябре прошлого года и недавнего рабочего визита лидера Казахстана в Казань. Отмечена важность эффективного продвижения совместных проектов в сферах энергетики, транзита и логистики.

Также Акорда пишет, что лидеры стран обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.