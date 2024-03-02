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Токаев поговорил с Путиным по телефону

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств обсудили последние встречи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-посте пресс-службы президента Казахстана отмечается, что в ходе телефонного разговора главы государств отметили динамичное развитие двустороннего многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента России в Астану в ноябре прошлого года и недавнего рабочего визита лидера Казахстана в Казань. Отмечена важность эффективного продвижения совместных проектов в сферах энергетики, транзита и логистики.

Также Акорда пишет, что лидеры стран обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2064118-tokaev-pogovoril-s-putinym-po-telefonu/

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