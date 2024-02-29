Война, семья, новая элита – что сказал Путин в послании Федеральному собранию

Льготная ипотека для участников войны, налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и пересдача ЕГЭ — Владимир Путин дал россиянам много предвыборных обещаний. Регионам спишут две трети долгов, часть бизнеса освободят от проверок, семейную ипотеку продлят. Послание Путина Федеральному собранию стало анонсами новых мер поддержки населения. При этом он лишь намекнул, откуда на все это возьмутся деньги: Путин предложил "подумать" над реформой налогообложения. Про войну и новую элиту — ветеранов этой войны — президент тоже не забыл. Он начал выступление с угроз западным странам "поражать цели на их территории" и закончил обещаниями выводить "героев спецоперации" на руководящие посты в стране.

"Кинжалы»", "Цирконы" и кое-что еще, чем можно грозить Западу

Путин начал свое послание Федеральному собранию с угроз Западу и темы войны. Однако в отличие от других своих недавних выступлений он посвятил этому относительно немного времени — в общей сложности около 20 минут из двухчасовой речи.

Путин пригрозил "трагичными последствиями" странам Запада в случае отправки их военного контингента в Украину. Иностранных военных на территории соседней страны он назвал "возможными интервентами".

"Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, — сказал Путин. — У нас тоже есть оружие — да знают об этом, только что сказал, — которое может поражать цели на их территории". Президент снова похвастался российскими гиперзвуковыми комплексами "Кинжал" и "Циркон" — они уже применяются в войне в Украине. Он добавил, что завершаются испытания другого оружия, которое он презентовал в послании 2018 года. В этот раз Путин видео показывать не стал.

Также он объявил, что российские стратегические ядерные силы — в состоянии полной готовности к гарантированному применению.

Заявления Путина прозвучали после высказывания президента Франции Эммануэля Макрона — тот заявил, что для достижения победы над Россией в войне не исключена отправка в Украину западных сухопутных войск. Позднее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне уточнил, что западные страны могут отправить войска в Украину без "перехода порога войны".

Дальше Путин назвал "вбросами" обвинения России в планах разместить оружие в космосе, "бредом" — утверждения, что Россия готовится напасть на Европу, и "демагогией" — заявления американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности.

"В преддверии президентских выборов США они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром. Мол, по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор. А где им невыгодно, там и обсуждать нечего", — сказал Путин.

Впрочем, большую часть послания он посвятил обещаниям социальной и экономической поддержки, а не теме противостояния с Западом.

"Вставай на лыжи". Новые национальные проекты — на этот раз их пять

Путин анонсировал запуск пяти новых национальных проектов. Идея национальных проектов появилась в 2018 году и представляла собой план на четвертый избирательный срок Путина. Подробно про эти проекты Путин говорил в послании Федеральному собранию в 2019 году. Однако уже в первый год после масштабного запуска нацпроектов их реализацию критиковали: в Госдуме в 2019 году заявили, что более половины национальных проектов правительство выполнило менее чем на 20% (а некоторые и вовсе только на несколько процентов) и что в целом их реализация подлежит сомнению.

Если в 2018 году анонсировали запуск 14 национальных проектов, то в этот раз ограничились пятью.

Путин заговорил о поддержке семей с детьми и поддержке рождаемости и анонсировал нацпроект Семья". По этому национальному проекту, до 2030 года продлеваются программы семейной ипотеки, погашения ипотечного кредита после рождения третьего ребенка и материнского капитала. Также Путин предложил увеличить в два раза (до 2800 рублей в месяц) налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч на третьего и последующих детей. В регионы с низкой рождаемостью до 2020 года будут направлены не менее 75 миллиардов рублей на программы поддержки семьи.

Второй национальный проект — "Продолжительная и активная жизнь" — направлен на поддержку в области здравоохранения. Среди предложенных Путиным мер — расширение сети женских консультаций и модернизация детских поликлиник и больниц, налоговый вычет на диспансеризацию, строительство спортивных объектов в малых городах и селах.

Путин заявил, что в России стали меньше потреблять алкоголя. "Реально без всякого экстремизма мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя. Бросай пить — вставай на лыжи. Момент настал", — заявил Путин.

Однако с этим идут вразрез данные Росстата, который по итогам 2023 года зафиксировал в России возросшее — впервые за 10 лет — число людей с алкогольной зависимостью.

Третий национальный проект "Молодежь России" вводит премию в пять тысяч рублей для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах, а классные руководители и школьные кураторы в малых населенных пунктах будут получать премию в 10 тысяч рублей.

Далее Путин заговорил, что в России существует "давняя, очень сложная, капиталоемкая" проблема разницы зарплат бюджетных работников в разных регионах. Решить эту проблему он пообещал, но как именно — не сказал, а только поручил правительству к 2026 году "принять окончательное решение для всей страны".

Самое радикальное нововведение в этой сфере — разрешение пересдавать ЕГЭ по одному предмету. То есть теперь школьники смогут сдать экзамен ЕГЭ по одному предмету на выбор второй раз до начала приемной кампании, чтобы увеличить свои шансы на поступление в вуз.

Четвертый национальный проект "Кадры" направлен на повышение подготовки специалистов в разных сферах. Акцент Путин сделал на систему не высшего, а среднего профессионального образования — кадры для школ, больниц, поликлиник, сферы услуг, туризма, учреждений культуры. Также планируется направить 120 миллиардов рублей на ремонт и оснащение заведений среднего специального образования.

Еще 124 миллиарда выделяется на ремонт общежитий вузов и университетов до 2030 года, и до этого же года Путин поручил построить еще 25 университетских кампусов за 400 миллиардов рублей.

На пятый национальный проект "Экономика данных" планируется выделить не менее 700 миллиардов рублей. Путин пространно говорил об "информационном суверенитете" и "национальной стратегии развития искусственного интеллекта". По задумке Путина, к 2030 году общая мощность российских суперкомпьютеров должна быть увеличена в 10 раз. Он призвал инвестировать в российскую IT-индустрию. А еще 116 миллиардов рублей пообещал выделить на высокоскоростной интернет на всей территории России.

"Справедливые налоги", закрытие лазеек и обещание амнистии бизнесу

Проекты, предложенные Путиным, обойдутся бюджету в 10 трлн руб., подсчитало "Агентство" (в российском реестре "иноагентов"). Путин не говорил, откуда на их реализацию возьмутся деньги, но анонсировал реформу налогообложения. Этой теме он уделил значительно меньше времени, чем предвыборным обещаниям.

"Предстоят масштабные инвестиции (…) Нужно продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы. И, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов", — сказал президент. По его словам, новые налоговые параметры нужно зафиксировать до 2030 года. Путин также призвал "закрыть всяческие лазейки", которые некоторые компании используют для ухода от налогов или занижения платежей.

Кроме того, президент поручил правительству проработать амнистию некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для ухода от налогов. Условие — отказ от этого дробления. Путин пообещал, что для таких компаний не будет "никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет".

После оглашения послания министр финансов Антон Силуанов в разговоре с журналистами пообещал, что предложения по реформе правительство внесет уже в этом году после консультаций с парламентом. "Президент уже дал определенные задачи по модернизации налоговых систем. Эти задачи мы будем отрабатывать. Действительно, принцип — более справедливый уровень. И, значит, поручение было такое, чтобы по ключевым налогам эти уровни и эти принципы были зафиксированы до 2030 года", — заявил министр. На вопрос о возможности изменения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) он отвечать не стал.

Путин уже поднимал налоги — с 2021 года граждане России, чей годовой заработок составляет 5 млн руб. и более, должны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15% вместо 13%. Средства от повышения НДФЛ "для богатых" Путин, объявляя о реформе, обещал направить в фонд — на лечение больных детей. Так появился "Круг добра" — единственная в России организация с правом покупать незарегистрированные в стране лекарства на государственные деньги.

До того решения последние 20 лет шкала налогообложения в России была плоской — ставка налога не зависела от объема доходов. Повышение 2021 года оказалось весьма символическим и для налогоплательщиков, и для бюджета. Силуанов тогда говорил, что оно затронет лишь 1% работающего населения страны, или около 700 тысяч россиян.

Списать долги регионам, увеличить МРОТ, побороть бедность (опять) и отремонтировать школы (снова)

Путин предложил снизить долговую нагрузку регионов и списать им две трети задолженности по бюджетным кредитам. "Это позволит им сохранить порядка 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год", — сказал президент. По его словам, сэкономленные средства должны быть "окрашены", а регионы направят их на проекты развития и инфраструктуру.

Программы поддержки 10 регионов низкой бюджетной обеспеченностью Путин предложил продлить до 2030 года. К этому времени "отстающие" регионы должны стать самодостаточными.

Также к 2030 году Путин пообещал увеличить МРОТ до 35 тыс руб (сейчас он чуть больше 19 тыс). Уровень бедности, который по словам Путина, сейчас составляет более 9% населения России (13,5 млн человек), нужно к 2030 году снизить до 7%. Точно с таким же призывом Путин обращался и в 2018 году, в послании перед предыдущими выборами — вдвое снизить уровень бедности с тогдашних 13,6% (то есть примерно до 7%). На это обратило внимание издание "Верстка" (внесено в реестр "иноагентов").

В послании Путин привязывал свои планы к 2030 году — окончанию своего пятого президентского срока. К этому времени, по его слова, Россия должна войти в топ-25 стран по количеству роботов, доля импорта должна снизиться до 17% ВВП, а проблема с капремонтом школ — решиться. Еще в послании 2019 года Путин требовал за два года обеспечить все школы теплом и туалетами. Сейчас он пообещал выделить на капремонт 400 млрд руб.

"Время героев": новая элита — военные в руководстве России

Путин начал свое послание с темы войны и к концу речи снова к ней вернулся. По его словам, именно "участники СВО" должны встать на руководящие позиции во многих сферах социальной и государственной жизни.

"Слово "элита" во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набил карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов, они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди", — так описал Путин тех, кто теперь является в стране "элитой" с точки зрения государства.

Идею "новой российской элиты" Путин упоминает не первый раз. О формировании в России новой элиты стали говорить еще в 2023 году — в прошлом послании к Федеральному собранию Путин поручил создать фонд помощи участникам СВО. О том, что российская элита должна состоять из участников СВО, российский президент говорил и в январе этого года.

Сейчас же Путин четко заявил о том, что хочет видеть военных на руководящих государственных должностях. Теперь ветераны боевых действий и участники российского вторжения в Украину смогут подавать заявления на специальное обучение. Новая программа получила название "Время героев" и будет похожа на другие образовательные проекты в сфере госуправления вроде "Школы губернаторов" и "Лидеров России". Заявки смогут подавать военные и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом. Обучать же военных будут чиновники из Кремля, правительства, министерств, главы регионов и крупных компаний, заявил Путин.

"Я прошу Министерство обороны, командиров боевых соединений поддержать стремление бойцов и офицеров попробовать свои силы в новой кадровой программе, предусмотреть для них возможность подать заявку на участие, выезжать на очные занятия", — заключил Путин.

Такая новая элита завершит картину "силового государства", где у власти уже стоят спецслужбы и полиции, прокомментировал изданию "7×7" политолог Андрей Колесников. По его словам, такое государство может быть опасно для собственных граждан, так как военные лояльны Путину и заведомо жестоки. "Они [военные] и так уже хозяева жизни, а тут возникает специальный карьерный лифт. Участие в войне дает еще один стимул — карьерный", — заключил политолог.

А телеграм-канал «Агентство» обращает внимание, что это заявление Путина о "новой элите" может иметь серьезные последствия для элиты старой — российских бизнесменов, многие из которых заработали свое состояние как раз в 1990-х годах.

"Агентство" обращает внимание на то, что в 2023 году началась волна национализации предприятий, которая затронула крупные российские компании. Так, последняя национализация коснулась группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК), которая входит в 200 крупнейших частных компаний в России. Три предприятия ЧЭМК были национализированы по решению суда, и в тот же день их владельца Юрия Антипова вызвали на допрос по уголовному делу о мошенничестве. Затем Антипова отпустили под подписку о невыезде. Ранее суд также принял решение передать государству крупнейшего в России автодилера, компанию "Рольф".