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Чем угощали Токаева и других президентов на открытии "Игр будущего" в Казани

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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Накануне Касым-Жомарт Токаев и лидеры других стран встретились в Казани на открытии "Игр будущего". Стало известно, чем угощали глав государств во время ужина.

В Telegram-канале пресс-службы Александра Лукашенко "Пул первого" было опубликовано меню президентского ужина в Международном выставочном центре "Казань Экспо".

На опубликованной фотографии видно, что на ужин главам государств подали тартар из форели с крабом и авокадо, кокиль из морепродуктов, суп-пюре из тыквы с вяленым гусем, шербет из черноплодной рябины, судака с картофельным кремом, кабачками и щучьей икрой, голень ягненка с овощами, а также яблочный пирог с мороженым и ассорти татарских сладостей.

Напомним, накануне президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу Республики Татарстан с рабочим визитом.

Ранее Акорда анонсировала, что 21 февраля президент Казахстана с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию.

Также вчера Токаев переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным перед стартом турнира "Игры будущего" в Казани. Он поблагодарил президента России за приглашение посетить Казань и отметил уникальный характер первого международного турнира "Игры будущего".

Еще Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия "Игр будущего". Он выступил с напутственной речью. Президент в ходе выступления предложил провести следующие "Игры будущего" в Казахстане. Также глава государства пообщался с участниками игр из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2062358-chem-ugoschali-tokaeva-i-drugih-prezidentov-na-otkrytii-igr-buduschego/

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