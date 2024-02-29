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Погранслужба Казахстана объявила об изменении режима работы пунктов пропуска

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Погранпункт "Нур Жолы"
Погранпункт "Нур Жолы". Фото: t.me/knbgov_kz

Изменения в регламент работы автомобильных пунктов пропуска с соседствующими странами введут после перехода на единое время в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщили в пресс-службе КНБ в Telegram, Пограничная служба КНБ внесла изменения в регламенты работы автомобильных пунктов пропуска.

Так, с 1 марта с 07:00 до 19:00 будут работать нижеуказанные пункты:

  • с Россией:
  1. "Найза", Павлодарская область;
  2. "Коянбай", область Абай;
  3. "Байтанат", область Абай.
  • с Китаем:
  1. "Нур Жолы", Алматинская область;
  2. "Достык", Алматинская область;
  3. "Колжат", Алматинская область;
  4. "Бахты", Восточно-Казахстанская область;
  5. "Майкапчагай", Восточно-Казахстанская область.
  • с Кыргызстаном – "Кеген", Алматинская область.

Ранее сегодня об изменении в работе своих приложений в ночь на 1 марта предупредили казахстанские банки.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

К слову, не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2063786-kak-budut-rabotat-punkty-propuska-v-kazahstane-posle-perehoda-na-edinoe-vremya-rasskazali-v-knb/

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