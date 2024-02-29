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Единый часовой пояс: о временных сбоях в работе сервисов предупредили казахстанские банки

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Мобильный телефон в руках
Мобильный телефон в руках. Фото: freepik.com

В ночь с 29 февраля на 1 марта весь Казахстан перейдет на единый часовой пояс. В связи с этим банки предупредили граждан о возможных сбоях своих сервисов, передает NUR.KZ.

Halyk Bank в своем обращении к клиентам сообщил, что переход на единый часовой пояс повлияет кратковременно на работу мобильного приложения.

"В связи с переходом на единый часовой пояс с 23:50 29 февраля до 00:15 1 марта в Halyk будут проводиться технические работы", – говорится в сообщении в Instagram.

При этом будут доступны:

  • оплата в POS-терминалах Halyk картами банка;
  • снятие наличных в банкоматах банка картами Halyk;
  • доступ к приложению Halyk для физических лиц и просмотр остатков по картам.

Наряду с этим возможны небольшие прерывания в работе мобильного приложения при проведении платежей, переводов, просмотра остатков по кредитам, депозитам и проведение операций с ними.

Представители Kaspi сообщили, что с 29 февраля 22:00 до 1 марта 02:00 они будут проводить технические работы.

Из-за этого некоторые сервисы в мобильном приложении будут недоступны. Это же касается их банкоматов, терминалов, картоматов. При этом оплата с Kаspi Gold с помощью Kaspi QR и переводы клиенту Kaspi будут работать в штатном режиме.⁣

Клиентов попросили выполнить все финансовые процедуры заранее.

Актуальную информацию о времени вылета самолета пассажирам можно посмотреть в разделе "Мои поездки" в Kaspi Travel.

⁣"Для тех, кто только собирается приобрести билеты, время в сервисе Kaspi Travel уже указано с учетом перевода часов.⁣ В ж/д билетах время отправления поезда не изменится", – гласит сообщение.

Евразийский банк проведет технические работы с 29 февраля с 21:00 до 07:00 1 марта.

"В указанное время будут недоступны все банковские операции, включая операции по карточкам в Казахстане и за рубежом, в том числе через банкоматы и платежные терминалы", – сообщили представители банка.

Предупредил о затрудненном доступе к своим сервисам в момент перехода на единое время Отбасы банк.

"Все банковские системы, включая терминалы самообслуживания и альтернативные каналы доступа, будут временно недоступны с 18:00 29 февраля до 08:00 1 марта", – гласит сообщение.

Контакт-центр для физлиц ForteBank, звонки и чаты с операторами будут недоступны 1 марта с 00:00 до 01:30 по старому времени или до 00:30 по новому времени. При этом время технических работ составит полтора часа.

"Мобильное приложение и интернет-банкинг для юридических лиц ForteBusiness будут недоступны с 22:45 29 февраля. Время технических работ составит 60 минут. Таким образом, мобильное приложение и интернет-банкинг для юридических лиц ForteBusiness станут доступны в 23:45 по старому времени 29 февраля. POS-терминалы и FortePOS продолжат работу в штатном режиме", – говорится на официальном сайте банка.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

К слову, не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2063746-edinyy-chasovoy-poyas-o-vremennyh-sboyah-v-rabote-servisov-predupredili-kazahstanskie-banki/

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