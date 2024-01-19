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30 лет независимости Казахстана

Премьер Италии Джорджа Мелони опубликовала фото с Токаевым

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Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони
Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони. Фото: instagram.com/giorgiameloni

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опубликовала в официальном Instagram-профиле фотографию с президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает NUR.KZ.

Премьер Италии Джорджа Мелони опубликовала совместную фотографию с президентом Казахстана.

"Я рада приветствовать президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева сегодня во дворце "Киджи" (резиденция премьер-министра Италии – прим. ред.).

Его визит подтверждает стратегическую ценность нашего партнерства и превосходный уровень отношений между нашими странами. Обмен важными меморандумами о взаимопонимании, охватывающими многочисленные стратегические области, представляющие взаимный интерес, и принятие Совместной декларации свидетельствуют о стремлении укреплять партнерство и расширять сотрудничество с Казахстаном и Центральной Азией", – говорится в сообщении в Instagram-профиле премьера Италии.

Визит Токаева в Италию

17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию. Как встречали Токаева в резиденции президента Италии, мы показывали здесь.

В Риме Токаев провел переговоры и пообедал с президентом Италии Серджо Маттареллой – казахстанский лидер пригласил своего коллегу в Казахстан.

Вчера вечером Токаев прибыл во дворец "Киджи", где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Позже в Акорде рассказали, о чем беседовали Токаев и Мелони – Токаев поблагодарил Джорджу Мелони за теплый прием и отметил, что Казахстан и Италия поддерживают политический диалог, наладили тесное экономическое взаимодействие, плодотворные культурные и гуманитарные связи. По итогам встречи был подписан ряд документов.

Кроме того, Акорда опубликовала совместное заявление президента Казахстана и премьер-министра Италии, состоящие из 18 пунктов.

Позже Токаев выступил на инвестиционном круглом столе "Казахстан-Италия", в котором приняли участие порядка 30 компаний международного уровня, а затем провел переговоры с представителями четырех крупных итальянских компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056380-premer-italii-dzhordzha-meloni-opublikovala-foto-s-tokaevym/

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