Премьер Италии Джорджа Мелони опубликовала фото с Токаевым
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опубликовала в официальном Instagram-профиле фотографию с президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает NUR.KZ.
Премьер Италии Джорджа Мелони опубликовала совместную фотографию с президентом Казахстана.
"Я рада приветствовать президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева сегодня во дворце "Киджи" (резиденция премьер-министра Италии – прим. ред.).
Его визит подтверждает стратегическую ценность нашего партнерства и превосходный уровень отношений между нашими странами. Обмен важными меморандумами о взаимопонимании, охватывающими многочисленные стратегические области, представляющие взаимный интерес, и принятие Совместной декларации свидетельствуют о стремлении укреплять партнерство и расширять сотрудничество с Казахстаном и Центральной Азией", – говорится в сообщении в Instagram-профиле премьера Италии.
Визит Токаева в Италию
17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию. Как встречали Токаева в резиденции президента Италии, мы показывали здесь.
В Риме Токаев провел переговоры и пообедал с президентом Италии Серджо Маттареллой – казахстанский лидер пригласил своего коллегу в Казахстан.
Вчера вечером Токаев прибыл во дворец "Киджи", где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Позже в Акорде рассказали, о чем беседовали Токаев и Мелони – Токаев поблагодарил Джорджу Мелони за теплый прием и отметил, что Казахстан и Италия поддерживают политический диалог, наладили тесное экономическое взаимодействие, плодотворные культурные и гуманитарные связи. По итогам встречи был подписан ряд документов.
Кроме того, Акорда опубликовала совместное заявление президента Казахстана и премьер-министра Италии, состоящие из 18 пунктов.
Позже Токаев выступил на инвестиционном круглом столе "Казахстан-Италия", в котором приняли участие порядка 30 компаний международного уровня, а затем провел переговоры с представителями четырех крупных итальянских компаний.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2056380-premer-italii-dzhordzha-meloni-opublikovala-foto-s-tokaevym/