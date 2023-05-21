Премьер Италии Джорджа Мелони отменила свой визит в Казахстан

Джорджа Мелони. Фото: Alessia Pierdomenico / Bloomberg / Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не прилетит в Астану, как было заявлено ранее. Ей пришлось отменить поездку в Казахстан из-за наводнений, обрушившихся на регион Эмилия-Романья, об этом на своей

"В связи с серьезными наводнениями, обрушившимися на регион Эмилия-Романья и повлекшими многочисленные жертвы, премьер-министр Италии Джорджа Мелони досрочно прервала свое участие в проходящем в Хиросиме саммите G7 и возвращается в Италию ранее предусмотренного времени для поездок в места, пострадавшие от стихийного бедствия.

Согласно поступающим сообщениям, на севере Италии не менее 40 населенных пунктов оказались под водой и более 20 000 человек остались без крова.

По этой причине ранее объявленный рабочий визит главы правительства Италии в Астану не состоится", - сообщил Желдибай.

Пресс-секретарь Токаева добавил, что итальянская сторона попросила провести телефонный разговор президента с Джорджей Мелони.

Напомним, накануне в Акорде сообщали, что 22 мая президент планирует провести встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая должна была прилететь в Казахстан с рабочим визитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021426-premer-italii-otmenila-svoy-vizit-v-kazahstan/