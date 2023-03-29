Казахстанец, сбежавший ранее из аэропорта в Южной Корее, сдался полиции

Полицейская машина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Второй казахстанец, который несколько дней назад сбежал из аэропорта Инчхон в Южной Корее, добровольно сдался полиции. Информацию об этом корреспонденту NUR.KZ подтвердили в МИД РК.

Напомним, что несколько дней назад в соцсетях, а также в корейских СМИ появилась информация о том, что двое уроженцев Туркестана 18 лет и 21 года – Ирисбаев Нурсултан и Нарзуллаев Умиджан – сбежали из аэропорта в южнокорейском городе Инчхон. До этого им и еще нескольким казахстанцам отказали во въезде в страну.

Сообщалось, что оба парня 26 марта в 04:20 перелезли через внешнее ограждение аэропорта и скрылись. За их поиски принялись полицейские и иммиграционная служба.

Вскоре полиция задержала Нарзуллаева Умиджана в Тэджоне. Поиски Ирисбаева на тот момент продолжались.

А недавно в Instagram-аккаунте "Корея Жаңалықтары" сообщили, что Нурсултан Ирисбаев был задержан полицией в районе Саданджи в городе Инчхоне.

В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали, что он добровольно сдался полицейским. Посольство РК в Южной Корее окажет необходимую помощь обоим соотечественникам.

"Второй гражданин Казахстана, который был в розыске за незаконное пересечение границы, добровольно сдался корейской полиции. Посольство РК держит на особом контроле данный вопрос и окажет всю необходимую консульско-правовую помощь нашим соотечественникам", – сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Памятка для казахстанцев, выезжающих за рубеж

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при выезде за границу, прежде всего, рекомендуется проверить действительность ваших проездных документов. А именно: убедитесь в правильности указания в вашем паспорте фамилии, имени, отчества (в том числе и в латинской транслитерации), даты и места рождения, сведений о детях, срока действия паспорта (срок действия паспорта не должен истекать менее чем за 6 месяцев после окончания поездки).

Перед отъездом сообщите родственникам, друзьям о своей поездке, месте пребывания, оставьте номера контактных телефонов.

Запишите телефоны посольств или консульских учреждений РК в стране предстоящего пребывания.

Вместе с тем не забудьте уточнить сумму наличных денежных средств, не подлежащую декларированию при въезде в страну, куда вы направляетесь.

Поинтересуйтесь заранее наличием в той или иной стране необходимых вам медикаментов. Нередко лекарства, которые можно легко купить в Казахстане, не производят за рубежом, либо их можно купить только по рецепту врача.

В случае выезда в страны с жарким климатом следует заранее сделать прививки. Выезжающим гражданам в тропические страны рекомендуются прививки против дифтерии, столбняка, полиомиелита. При выезде в страны Африки (южнее Сахары) и Латинской Америки обязательна прививка против желтой лихорадки. Паломникам в Мекку рекомендуется антименингококковая вакцинация. В случаях длительного пребывания в странах Африки и Юго-Восточной Азии целесообразна прививка против гепатита В.

Перед поездкой за границу на учебу, работу или для постоянного проживания следует заблаговременно легализовать или апостилировать свои документы. В первую очередь это относится к документам об образовании, свидетельствам, выданным органами РАГС, документам, касающимся имущественных отношений и вопросов социального обеспечения.

Необходимо учитывать, что во многих странах установлен запрет или частичные ограничения на ввоз продуктов питания, алкогольной продукции, табачных изделий. Например, в мусульманских странах не разрешается ввозить любую алкогольную продукцию.

Будет предусмотрительным позаботиться о приобретении медицинского страхового полиса на период пребывания за рубежом. Его наличие позволит во время поездки застраховаться от несчастного случая и избежать затрат на непредвиденные медицинские расходы при наступлении страхового случая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014454-kazahstanets-sbezhavshiy-ranee-iz-aeroporta-v-yuzhnoy-koree-sdalsya-politsii/