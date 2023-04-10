"Обвиняются по трем нарушениям": МИД о задержанных в Южной Корее казахстанцах

Камера заключения. Иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве озвучил новые детали по факту задержания двух казахстанцев в Южной Корее, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров напомнил, что 24 марта 2023 года в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон в Южной Корее двум гражданам Казахстана, прибывшим из города Ташкент, было отказано во въезде в Республику Корея.

По его словам, для ожидания депортации они были помещены в специальное помещение, из которого ночью сбежали и нелегально проникли на территорию Южной Кореи.

Официальный представитель МИД РК добавил, что один гражданин Казахстана был задержан 26 марта, второй явился с повинной 29 марта.

"В настоящее время они оба находятся в миграционном центре городе Инчхон в следственном изоляторе, следственные мероприятия в соответствии с законодательством Южной Кореи могут продлиться до 3 месяцев, после чего дело передадут в прокуратуру. В этой связи компетентными органами Кореи в интересах следствия детали дела не раскрываются.

По нашим данным, указанные граждане обвиняются по трем нарушениям законодательства Южной Кореи. Первое – это нарушение закона об иммиграционном контроле, незаконный въезд в страну. Второе – нарушение закона об иммиграционном контроле, незаконное пребывание на территории страны. Третье – нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружений. Материальный ущерб", – заявил Айбек Смадияров.

Он добавил, что посольство Казахстана в Южной Корее находится на постоянном контакте с местными правоохранительными органами и родственниками этих граждан.

"Они нарушили закон этой страны. Естественно, будут нести наказание по их законам. Речи о депортации не может идти в данном случае: это грубейшее нарушение законов чужой страны. Незнание законов не освобождает от ответственности... Они нарушили закон, и невозможно сейчас их вернуть. Эти дискуссии, они не к месту", – подчеркнул Айбек Смадияров.

В завершение он еще раз заявил, что распространяемая информация о массовом увольнений граждан Казахстана в Южной Кореи не соответствует действительности.

По его словам, данный инцидент не повлиял на официально трудоустроенных граждан Казахстана.

Напомним, в марте стало известно, что двое казахстанцев 18 лет и 21 года перелезли через внешнее ограждение аэропорта в Южной Корее и сбежали. Оба являются уроженцами Туркестана. Вскоре одного из них задержали в Тэджоне.

Второй наш соотечественник находился в бегах несколько дней. Но затем добровольно сдался в полицию.

После этого случая в некоторых СМИ появилась информация о том, что казахстанцев, работающих в Южной Корее, якобы начали увольнять. В МИД РК высказались по этому поводу, сообщив, что данная информация не соответствует действительности.

Между тем, согласно информации на сайте "Электронного правительства", во время пребывания в иностранном государстве стоит помнить, что на вас распространяется действие законов этой страны, которые вы обязаны строго соблюдать. При этом незнание законов страны пребывания не освобождает вас от ответственности.

Находясь за границей, следуйте общепринятым нормам этики и морали, корректируйте свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой, важно соблюдать местные обычаи и традиции, особенно в государствах Азии и Африки.

Не забывайте, что знание хотя бы основных слов и фраз на иностранном языке облегчит ваше пребывание в стране, а также будет приветствоваться местным населением.

В целом целесообразно придерживаться следующих рекомендаций.

По прибытии в гостиницу особое внимание уделите правилам проживания и пожарной безопасности; желательно всегда иметь при себе визитку гостиницы (кроме того, в отелях всегда можно получить буклеты с картами).

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (задержание местными правоохранительными органами, угрозы со стороны других лиц, дорожно-транспортные происшествия) вы имеете право требовать встречи с сотрудником казахстанского консульского учреждения в государстве пребывания. Не подписывайте какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке в отсутствии сотрудников консульского учреждения РК.

Во время заграничной поездки также рекомендуется иметь с собой копию паспорта, визы и приглашения, если таковое послужило основанием для ее выдачи. Копия паспорта или удостоверения личности гражданина РК поможет вам, в случае возможной кражи или утери этих документов, получить в консульстве РК "Свидетельство на возвращение в Республику Казахстан". Если при вас не будет никаких документов или их копий (в случае кражи или утери), то вам предстоит в консульстве РК пройти процедуру идентификации вашей личности с целью выдачи указанного Свидетельства.

Казахстанским гражданам, прибывшим в иностранное государство с целью учебы, работы или для постоянного проживания, рекомендуется встать на консульский учет в ближайшем казахстанском дипломатическом представительстве или консульском учреждении. Постановка на консульский учет позволит решать многие вопросы, не выезжая в Казахстан (участие в выборах и референдумах, оформление паспорта, регистрация актов гражданского состояния), а также облегчит вашу эвакуацию в случае возникновения в государстве пребывания военных действий, массовых беспорядков, стихийных бедствий.

Если вы взяли автомобиль напрокат, осмотрите автомобиль на наличие уже имеющихся внешних дефектов/царапин, тщательно проверьте оформление всех документов, в том числе страховки, чтобы в случае аварии не понести расходы по возмещению ущерба и не подвергаться судебному разбирательству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016187-obvinyayutsya-po-trem-narusheniyam-mid-o-zaderzhannyh-v-yuzhnoy-koree-kazahstantsah/