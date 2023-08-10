Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Вынесен приговор двум казахстанцам, незаконно пересекшим границу Южной Кореи

Опубликовано:

Двое казахстанцев в зале суда в Южной Корее
Казахстанцы в зале суда. Коллаж: instagram.com/meirman_shekeyev_halyq_zangeri

В Южной Корее вынесли приговор двум казахстанцам, уклонившимся от депортации. Об этом сообщил адвокат Мейрман Шекеев, прикрепив к своему посту в Instagram фото из зала суда, передает NUR.KZ.

Как пояснил защитник, двум молодым людям грозил трехгодичный тюремный срок. Но им удалось этого избежать: парни заплатят штраф и вернутся на родину.

Также в своем посте юрист отдельно поблагодарил за помощь Министерство иностранных дел РК и наших консулов в Южной Корее.

В конце марта 2023 года в соцсетях распространилась информация о двух юных казахстанцах, сбежавших из аэропорта Инчхон в Южной Корее. Оба, как сообщалось, являются уроженцами Туркестана.

Как выяснилось, молодые люди не прошли паспортный контроль в аэропорту Южной Корее и готовились к депортации. Не дождавшись этого, казахстанцы перелезли через внешнее ограждение аэропорта и скрылись.

Чуть позднее одного из казахстанцев задержала местная полиция. Вскоре подоспел и второй – он сдался полиции добровольно.

Инцидент вызвал сильный общественный резонанс. На этом фоне даже распространилась информация о том, что казахстанцев, работающих в Южной Корее, якобы начали массово увольнять. Однако в МИД РК этот слух опровергли.

По информации нашего МИДа, указанные граждане обвинялись по трем нарушениям законодательства Южной Кореи:

  • нарушение закона об иммиграционном контроле (незаконный въезд в страну);
  • нарушение закона об иммиграционном контроле (незаконное пребывание на территории страны);
  • нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружений (материальный ущерб).

В МИДе также подчеркивали, что допущенное нарушение является серьезным, а самих нарушителей ждут большие сроки.

Инчхон, по информации на сайте Британской энциклопедии, – портовый город, расположенный в 40 км к юго-западу от Сеула. Служит главным морским портом столицы и является местом расположения главного одноименного международного аэропорта Южной Кореи.

Инчхон имеет статус столичного города, находящегося под прямым контролем центрального правительства, с административным статусом, равным статусу провинции. Центр города находится всего в 32 км к югу от демилитаризованной зоны между Южной и Северной Кореей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032038-vynesen-prigovor-dvum-kazahstantsam-nezakonno-peresekshim-granitsu-yuzhnoy-korei/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.