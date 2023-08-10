Вынесен приговор двум казахстанцам, незаконно пересекшим границу Южной Кореи

Казахстанцы в зале суда. Коллаж: instagram.com/meirman_shekeyev_halyq_zangeri

В Южной Корее вынесли приговор двум казахстанцам, уклонившимся от депортации. Об этом сообщил адвокат Мейрман Шекеев, прикрепив к своему посту в Instagram фото из зала суда, передает NUR.KZ.

Как пояснил защитник, двум молодым людям грозил трехгодичный тюремный срок. Но им удалось этого избежать: парни заплатят штраф и вернутся на родину.

Также в своем посте юрист отдельно поблагодарил за помощь Министерство иностранных дел РК и наших консулов в Южной Корее.

В конце марта 2023 года в соцсетях распространилась информация о двух юных казахстанцах, сбежавших из аэропорта Инчхон в Южной Корее. Оба, как сообщалось, являются уроженцами Туркестана.

Как выяснилось, молодые люди не прошли паспортный контроль в аэропорту Южной Корее и готовились к депортации. Не дождавшись этого, казахстанцы перелезли через внешнее ограждение аэропорта и скрылись.

Чуть позднее одного из казахстанцев задержала местная полиция. Вскоре подоспел и второй – он сдался полиции добровольно.

Инцидент вызвал сильный общественный резонанс. На этом фоне даже распространилась информация о том, что казахстанцев, работающих в Южной Корее, якобы начали массово увольнять. Однако в МИД РК этот слух опровергли.

По информации нашего МИДа, указанные граждане обвинялись по трем нарушениям законодательства Южной Кореи:

нарушение закона об иммиграционном контроле (незаконный въезд в страну);

нарушение закона об иммиграционном контроле (незаконное пребывание на территории страны);

нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружений (материальный ущерб).

В МИДе также подчеркивали, что допущенное нарушение является серьезным, а самих нарушителей ждут большие сроки.

Инчхон, по информации на сайте Британской энциклопедии, – портовый город, расположенный в 40 км к юго-западу от Сеула. Служит главным морским портом столицы и является местом расположения главного одноименного международного аэропорта Южной Кореи.

Инчхон имеет статус столичного города, находящегося под прямым контролем центрального правительства, с административным статусом, равным статусу провинции. Центр города находится всего в 32 км к югу от демилитаризованной зоны между Южной и Северной Кореей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032038-vynesen-prigovor-dvum-kazahstantsam-nezakonno-peresekshim-granitsu-yuzhnoy-korei/