Китай временно перестал принимать грузы из Казахстана из-за холодов

Китай приостановил прием грузов железнодорожным транспортом из Казахстана из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как рассказали в пресс-службе КТЖ, на станциях Достык (Казахстан) и Алашанькоу (Китай) сложились крайне неблагоприятные метеоусловия, из-за чего замедлен прием грузов из Казахстана в КНР.

"В частности, Китай не принимает зерновозы, крытые вагоны с зерновыми грузами и продуктами перемола, цистерны с растительными маслами. На станции Алашанькоу приостановлена работа терминалов", – сообщили в КТЖ.

Отмечается, что грузовые и контейнерные поезда стоят в ожидании. При этом передача поездов в ночь на 13 декабря полностью была остановлена, а днем среднесуточный обмен снизился в 5 раз: с 15 до 3 составов.

В связи с этим в КТЖ ввели запрет на прием грузов в контейнерах, зерновозов, зерновых грузов в крытых вагонах и растительных масел в цистернах через погранпереход Достык до 25 декабря.

Отметим, что в последние дни в Казахстане стоят сильные морозы. В ряде регионов, а также в столице из-за этого отменяют занятия для школьников и студентов.

Холода негативно отразились на условиях жизни казахстанцев.

К примеру, спасателям в Восточно-Казахстанской области пришлось взрывать лед на реке, появившийся из-за сильных морозов, чтобы избежать заторов. В области Абай из-за резкого похолодания машины стали чаще гореть. За два дня в регионе сгорели пять автомобилей.

Вчера в Туркестанской области закрыли дороги. А буквально на днях в Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областях произошли аварии, из-за которых жители временно остались без тепло- и водоснабжения.

К слову, занятия из-за холодов отменили также и в соседнем Кыргызстане.

Синоптики тем временем сообщают, что в предстоящие несколько дней в большинстве областей Казахстана все еще сохранится ясная погода без осадков, морозы постепенно начнут отступать.