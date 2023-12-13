Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Китай временно перестал принимать грузы из Казахстана из-за холодов

Опубликовано:

Поезд едет по железной дороге
Поезд. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Китай приостановил прием грузов железнодорожным транспортом из Казахстана из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как рассказали в пресс-службе КТЖ, на станциях Достык (Казахстан) и Алашанькоу (Китай) сложились крайне неблагоприятные метеоусловия, из-за чего замедлен прием грузов из Казахстана в КНР.

"В частности, Китай не принимает зерновозы, крытые вагоны с зерновыми грузами и продуктами перемола, цистерны с растительными маслами. На станции Алашанькоу приостановлена работа терминалов", – сообщили в КТЖ.

Отмечается, что грузовые и контейнерные поезда стоят в ожидании. При этом передача поездов в ночь на 13 декабря полностью была остановлена, а днем среднесуточный обмен снизился в 5 раз: с 15 до 3 составов.

В связи с этим в КТЖ ввели запрет на прием грузов в контейнерах, зерновозов, зерновых грузов в крытых вагонах и растительных масел в цистернах через погранпереход Достык до 25 декабря.

Отметим, что в последние дни в Казахстане стоят сильные морозы. В ряде регионов, а также в столице из-за этого отменяют занятия для школьников и студентов.

Холода негативно отразились на условиях жизни казахстанцев.

К примеру, спасателям в Восточно-Казахстанской области пришлось взрывать лед на реке, появившийся из-за сильных морозов, чтобы избежать заторов. В области Абай из-за резкого похолодания машины стали чаще гореть. За два дня в регионе сгорели пять автомобилей.

Вчера в Туркестанской области закрыли дороги. А буквально на днях в Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областях произошли аварии, из-за которых жители временно остались без тепло- и водоснабжения.

К слову, занятия из-за холодов отменили также и в соседнем Кыргызстане.

Синоптики тем временем сообщают, что в предстоящие несколько дней в большинстве областей Казахстана все еще сохранится ясная погода без осадков, морозы постепенно начнут отступать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2050646-kitay-vremenno-perestal-prinimat-gruzy-iz-kazahstana-iz-za-holodov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.