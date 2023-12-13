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Занятия в школах отменили в соседнем Кыргызстане

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Мальчик в шапке на морозе
Мороз. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Кыргызстане также установились сильные морозы. На два дня по всей стране школьников перевели на дистанционное обучение, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Представители Министерства образования и науки Кыргызстана сообщили, что 13 и 14 декабря школы страны переведены на онлайн-обучение из-за морозов.

В ведомстве объяснили, что если в населенных пунктах температура опускается ниже -25 градусов, то занятия проводятся удаленно.

При этом по прогнозу "Кыргызгидромета" 13-14 декабря в некоторых населенных пунктах Кыргызстана ожидается до -35 градусов.

Однако, как пишет издание, в некоторых чатах родители оказались возмущены тем, что чиновники объявили об этом так поздно. Отмечается, что некоторые дети сегодня уже пошли на занятия, но их отправили домой.

"Это ужасное отношение к детям и учителям, ведь многие живут далеко. Как можно оповещать в 07:00?" – заявили родители.

На это представители министерства ответили, что школы могут проводить занятия как обычно, если ученики все же пришли.

Отметим, что в Казахстане школьники Алматы также будут учиться дистанционно сегодня и завтра. В Астане объявили о переводе на онлайн-обучение учащихся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса).

Между тем в Кызылординской области школьники и студенты 1-2 курсов колледжей будут учиться дистанционно до конца этой недели – в регионе также ожидаются сильные морозы и усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050607-deti-poshli-na-zanyatiya-a-ih-otpravili-domoy-kyrgyzskih-shkolnikov-pereveli-na-distantsionku/

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