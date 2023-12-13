Занятия в школах отменили в соседнем Кыргызстане
Опубликовано:
В Кыргызстане также установились сильные морозы. На два дня по всей стране школьников перевели на дистанционное обучение, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.
Представители Министерства образования и науки Кыргызстана сообщили, что 13 и 14 декабря школы страны переведены на онлайн-обучение из-за морозов.
В ведомстве объяснили, что если в населенных пунктах температура опускается ниже -25 градусов, то занятия проводятся удаленно.
При этом по прогнозу "Кыргызгидромета" 13-14 декабря в некоторых населенных пунктах Кыргызстана ожидается до -35 градусов.
Однако, как пишет издание, в некоторых чатах родители оказались возмущены тем, что чиновники объявили об этом так поздно. Отмечается, что некоторые дети сегодня уже пошли на занятия, но их отправили домой.
"Это ужасное отношение к детям и учителям, ведь многие живут далеко. Как можно оповещать в 07:00?" – заявили родители.
На это представители министерства ответили, что школы могут проводить занятия как обычно, если ученики все же пришли.
Отметим, что в Казахстане школьники Алматы также будут учиться дистанционно сегодня и завтра. В Астане объявили о переводе на онлайн-обучение учащихся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса).
Между тем в Кызылординской области школьники и студенты 1-2 курсов колледжей будут учиться дистанционно до конца этой недели – в регионе также ожидаются сильные морозы и усиление ветра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050607-deti-poshli-na-zanyatiya-a-ih-otpravili-domoy-kyrgyzskih-shkolnikov-pereveli-na-distantsionku/