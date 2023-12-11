Токаев потребовал скорейшего решения коммунальных проблем в четырех регионах

Президент обсудил с акимами регионов ситуацию с обеспечением теплом. Он потребовал в скором порядке восстановить тепло- и водоснабжение в пострадавших областях, пишет NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой.

Президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах.

Правительству указано на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Руководство правительства заверило, что ситуация находится в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны. Принимаются меры по недопущению аварийных ситуаций.

Глава государства возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на правительство и акимов регионов.

Напомним, ранним утром 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ произошла очередная авария – было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за этого затопило багерную насосную второго цеха водогрейных котлов. Были запущены два энергетических котлоагрегата, находящиеся в горячем резерве.

Вчера в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что работы по устранению аварии на ТЭЦ все еще продолжаются, на месте работали свыше ста человек.

К вечеру аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что ЧП не повлияет на остановку теплоснабжения в городе. А сегодня утром он пообещал, что скоро тепло должно вернуться в дома жителей Экибастуза.

Наряду с ситуацией в Экибастузе аварийные ситуации произошли также в Балхаше, Актау и Атырау. В последнем случае коммунальщикам пришлось отключать водоснабжение из-за образования плотной массы шуги в реке. Такого не наблюдалась последние 20 лет.

Вчера Министерстве энергетики сделали заявление по ситуации в пострадавших регионах Казахстана.