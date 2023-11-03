Какой новый бренд нужно популяризировать, рассказал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств, рассказал, какой новый бренд нужно популяризировать, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Тюркские народы проживают на обширной территории от Байкала до Балканского полуострова. Всем известно, что тюркская цивилизация берет свое начало в Великой степи. Наследником наших общих ценностей является Организация тюркских государств.

Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии ОТГ. Нашей общей целью является углубление сотрудничества между тюркскими народами. Мы должны популяризировать новый бренд "Тюркский мир". Только так мы сможем укрепить солидарность тюркских народов и нарастить их потенциал.

Казахстан как председатель ОТГ придает большое значение активизации мер взаимодействия. Также мы прилагаем усилия для установления контактов в различных сферах, повышения нашей международной репутации", – заявил президент.

Напомним, сегодня в Астане проходит 10-й саммит Организации тюркских государств. На нем присутствуют президенты Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, а также экс-глава Туркменистана и премьер Венгрии.

Выступая на саммите, глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев заявил о важности популяризации тюркского единства. Он предложил заняться взаимным продвижением телесериалов, которые снимают в тюркских странах, и отметил важность популяризации анимационные фильмов для детей.

Президент Казахстана сообщил и о поддержке инициативы присвоения Астане статуса финансового центра тюркского мира.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном саммите ОТГ, отметил застой в работе Совбеза ООН.

"В такой ситуации следует усилить роль Генеральной Ассамблеи. В то же время необходимо быть более конструктивным в деле реформирования Совета Безопасности. На наш взгляд, в этот важный орган должны войти страны, представляющие все регионы мира, в том числе и страны Глобального Юга", – подчеркнул он.

Отметим, что, согласно информации на официальном сайте Министерства нацэкономики РК, основной целью Организации тюркских государств является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации.

В данный момент организация состоит из 5 государств-членов и 2 государств-наблюдателей. Государствами-членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан. Государства-наблюдатели при ОТГ – Венгрия и Туркменистан.