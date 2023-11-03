Токаев указал на важность сериалов и мультиков, обращаясь к главам тюркских государств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном саммите Организации тюркских государств, заявил о важности популяризации тюркского единства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В целях содействия тюркскому единству наше председательство будет проходить под девизом "Тюркская эпоха!", или "TURKTIME!". В этой формуле обозначены восемь приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy)", – перечислил президент.

По его словам, эти приоритеты рассчитаны на крактосрочную и среднесрочную перспективы, охватывающие десятилетний период вплоть до 20-го саммита Организации. В данных рамках Токаев предложил провести ряд мероприятий.

"Первый приоритет – традиции (Traditions). Действительно, популяризация тюркского единства имеет большое значение. Нас связывают общая история, культура, язык и менталитет. В связи с этим необходимо привести флаги и эмблемы Организации тюркских государств и ее структур к единому образцу. Сегодня мы вместе рассмотрим представленные эскизы и примем совместное решение. Это станет историческим моментом", – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что наш долг – изучить общие архивы и донести историческую правду до потомков.

"Предлагаю поручить соответствующим структурам совместно изучить неисследованные источники. Это действительно очень важная работа, потому что в нашей общей истории имеются белые пятна, которые предстоит изучить.

Также важно заняться взаимным продвижением телесериалов, которые снимают в наших странах. Особенно важно широко популяризировать анимационные фильмы для детей. Мы считаем, что для этой цели нужно использовать социальные сети, привлекать популярные медийные личности. Тем самым, несомненно, появится возможность для духовного сближения нашей молодежи", – заявил Токаев.

Напомним, сегодня в Астане проходит X юбилейный саммит Организации тюркских государств.

В мероприятии принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита участвуют представители государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана.

Ранее в своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал, какой новый бренд нужно популяризировать.

Кроме того, президент сообщил о поддержке инициативы присвоения Астане статуса финансового центра тюркского мира.

Еще глава государства высказался о нынешней геополитической ситуации.

"Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", – заявил президент.

При этом он отметил застой в работе Совбеза ООН.

Свое выступление Касым-Жомарт Токаев завершил казахской пословицей.