Путин приедет в Казахстан по приглашению Токаева 9 ноября

По приглашению Касым-Жомарта Токаева президент России Владимир Путин прилетит с официальным визитом в Астану 9 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщила пресс-служба Акорды в Telegram, президент РФ Владимир Путин прилетит в Астану с официальным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 9 ноября.

"В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае", – говорится в сообщении.

Напомним, что в последний раз Путин посещал Астану в октябре прошлого года – тогда в столице с его участием был запланирован ряд мероприятий: VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседание Совета глав государств СНГ и саммит "Центральная Азия – Россия".

При этом Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин виделись в начале прошлого месяца в России, на церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр". На торжественном мероприятии также присутствовал глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

К слову, в тот день, 7 октября, Путину исполнился 71 год.