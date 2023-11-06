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Путин приедет в Казахстан по приглашению Токаева 9 ноября

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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Токаев и Путин. Фото: t.me/aqorda_resmi

По приглашению Касым-Жомарта Токаева президент России Владимир Путин прилетит с официальным визитом в Астану 9 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщила пресс-служба Акорды в Telegram, президент РФ Владимир Путин прилетит в Астану с официальным визитом по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 9 ноября.

"В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае", – говорится в сообщении.

Напомним, что в последний раз Путин посещал Астану в октябре прошлого года – тогда в столице с его участием был запланирован ряд мероприятий: VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседание Совета глав государств СНГ и саммит "Центральная Азия – Россия".

При этом Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин виделись в начале прошлого месяца в России, на церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр". На торжественном мероприятии также присутствовал глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

К слову, в тот день, 7 октября, Путину исполнился 71 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044334-putin-priletit-v-kazahstan-9-noyabrya/

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