О чем говорили Токаев и Путин на межрегиональном форуме

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин, прибывший в Астану с официальным визитом, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Мероприятию предшествовала церемония встречи президента России. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и России. Затем в Мраморном зале резиденции Акорда президенты приняли участие в работе Форума.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что все 20 лет существования Форум межрегионального сотрудничества показывает свою востребованность и эффективность, внося большой вклад в укрепление взаимовыгодного стратегического партнерства двух стран. По его словам, взаимодействие Казахстана и России в торгово-экономической и инвестиционной сфере, промышленной кооперации год от года демонстрирует устойчивый рост.

"Двусторонний товарооборот сегодня достиг 27 миллиардов долларов, что является рекордным показателем. Объем прямых инвестиций из России превысил 20 миллиардов долларов. Показательно, что из свыше 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане, почти половину, то есть 19 тысяч, составляют российские компании. Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре. Отдельно хочу отметить растущий уровень сотрудничества в области энергетики. Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии. Начато строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тысяч тонн в год с компанией «Татнефть». Завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен. С 2019 года успешно работает Программа совместных действий в области производственной кооперации. На данный момент по этой программе уже реализовано 30 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов. Еще около 60 проектов общей стоимостью свыше 27 миллиардов долларов находятся на стадии реализации или проработки. Все это убедительно подчеркивает, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками", – заявил глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Отмечая символичность проведения Форума, посвященного сельскому хозяйству, в настоящей "житнице" Казахстана – Костанайской области, Касым-Жомарт Токаев указал на огромные возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации в сфере АПК. По его мнению, Казахстан и Россия являются крупнейшими производителями сельхозпродукции и входят в десятку мировых лидеров по экспорту зерна. Также на долю государств приходится почти 10% пахотных земель и 9% пастбищ и сенокосных угодий всего мира.

"В Казахстане за последние 5 лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2 раза. Удвоился и экспорт сельхозпродукции, достигнув почти 6 миллиардов долларов. Наша сельхозпродукция поставляется в 80 стран мира. В глобальном индексе продовольственной безопасности за 2022 год Казахстан занял 32-е место из 113 стран. Таким образом, мы последовательно развиваем агропромышленный комплекс. Уверен, на сегодняшнем Форуме будут выработаны новые согласованные подходы по обеспечению продовольственной безопасности наших стран на принципах равноправия и учета интересов друг друга", – отметил президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание участников Форума на ряд актуальных вопросов. Первым он назвал индустриализацию аграрного сектора Казахстана и сообщил, что поставлена задача в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%.

"Для ее решения начата реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на снижение импортозависимости по социально значимым продовольственным товарам. В ближайшие годы будет построено 115 молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Мы построим 15 крупных птицефабрик общей мощностью более 120 тысяч тонн мяса в год. В предстоящие пять лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 триллиона тенге. В приоритете выпуск конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, в том числе стандартам "Халал", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Лидер Казахстана высказал мнение, что на недостаточную реализацию агропромышленного и экспортного потенциала во многом влияют транспортно-логистические ограничения. К примеру, потери собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в Казахстане и России достигают 40%.

"Важным направлением нашего двустороннего сотрудничества должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. Казахстан в ближайшее время планирует увеличить на 1 миллион тонн мощности по хранению продукции с климатическим контролем. У нас имеются перспективные рынки сбыта – Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Учитывая их возрастающие потребности в продовольствии, будет усиливаться и роль транспортного коридора "Север – Юг". Одним из приоритетов нашего взаимодействия может стать развитие новых направлений логистики через Центральную Азию и увеличение пропускной способности существующих маршрутов в Китай. В этой связи мы запланировали масштабную модернизацию каспийских портов Курык и Актау. В китайском направлении мы уже реализуем проект по строительству вторых путей на участке железной дороги "Достык – Мойынты". В целом, в Казахстане за три года будет проложено свыше 1,3 тысячи километров железных дорог", – подчеркнул глава государства.

Еще одним важным направлением сотрудничества в выступлении указано развитие современной аграрной науки и активное внедрение инноваций в АПК. Президент сообщил, что Казахстан начал реформу в сфере науки в рамках триединой системы "образование – наука – производство" с усилением роли исследовательских университетов. Он предложил поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые занимались бы коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Наряду с этим одной из стратегических задач является обеспечение собственными семенами. Касым-Жомарт Токаев заявил, что доля отечественной селекции в Казахстане по таким основным культурам, как картофель и сахарная свекла, не достигает и 10%. Он призвал к срочному исправлению сложившейся ситуации.

"Существенной проблемой для нас является недостаточное использование минеральных удобрений в растениеводстве. В Казахстане вносится лишь 25% от научно обоснованной потребности, в то время как в России – практически в три раза больше. Как следствие, по большинству сельхозкультур урожайность в Казахстане пока существенно ниже, чем в других передовых аграрных державах. Россия – один из крупнейших экспортеров органических удобрений в мире. В связи с переориентацией рынков сбыта значительно увеличился импорт российских удобрений в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий. Считаю, что мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС. Нам нужно общими усилиями искать пути повышения доступности удобрений для наших фермеров и выхода на внешние рынки. Казахстан придерживается позиции, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций", – отметил лидер Казахстана.

Он сообщил, что в ближайшее время в машиностроительной сфере Казахстан поэтапно переориентирует меры государственной поддержки с крупноузловой на мелкоузловую сборку с созданием смежных производств. Подчеркнута важность в этом направлении сделать акцент на повышении производительности труда, локализации импортных комплектующих и создании продуктивных рабочих мест.

Глава государства назвал еще одной актуальной проблемой для Казахстана надвигающийся дефицит водных ресурсов. Ситуация усугубляется высоким уровнем водоемкости ключевых отраслей отечественной экономики, особенно сельского хозяйства.

"Мы приступаем к модернизации водного сектора. Планируется построить 20 новых и реконструировать не менее 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать более 3500 километров каналов. Это позволит к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды. В Казахстане разрабатывается новый Водный кодекс, направленный на снижение дефицита водных ресурсов. Совместно с Россией реализуется Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек Урал, Иртыш. Хотел бы отметить, что такую сложную проблему не решить усилиями лишь одной страны. К данному вопросу необходимо подходить сообща, с учетом разумного баланса интересов. Пользуясь случаем, выражаю надежду, что наши отношения стратегического партнерства с Россией станут гарантией сбалансированного подхода к совместному рациональному использованию водных ресурсов в интересах народов обеих стран", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин. Фото: Акорда

В завершение своего выступления президент Казахстана подчеркнул важность координации усилий по обеспечению продовольственной безопасности двух стран в условиях беспрецедентных глобальных вызовов. Глава государства поблагодарил президента Владимира Путина, российских и казахстанских участников мероприятия за плодотворную совместную работу.

На пленарном заседании ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России также выступили президент Российской Федерации Владимир Путин, заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Визит Владимира Путина в Казахстан

Сегодня, 9 ноября, утром Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны. Российский президент прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Позже главы государств приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества.

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев предложил российским компаниям совместно продвигать халяльную продукцию.

На этой неделе Акорда сообщала, что, помимо участия в форуме, Токаев и Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.

Отметим, что в преддверии своего визита в Казахстан российский президент дал большое интервью газете "Казахстанская Правда". В свою очередь Касым-Жомарт Токаев побеседовал с журналистами газеты "Известия".