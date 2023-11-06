Казахстанские фуры застряли на границе Евросоюза и Беларуси: ситуацию объяснили в МИД

На брифинге казахстанского МИДа официальный представитель ведомства Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с очередями из фур на границе Беларуси, Латвии и Литвы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщает ряд СМИ, тысячи фур стоят в очередях на въезде в Евросоюз со стороны Беларуси. Причиной стала приостановка работы пунктов пропуска.

Отмечается, что между Беларусью и Латвией открытым остался только один КПП из-за "неприкосновенности границы и для предотвращения нелегальной миграции".

При этом между Беларусью и Литвой закрылись 2 пункта пропуска, а открытыми остаются 4 КПП.

В МИД РК попросили прокомментировать эту ситуацию, поскольку в очередях на границе оказались и казахстанские грузовики.

"Мы совместно с нашим посольством, с властями этих стран и с Минтранспорта в первую очередь прорабатываем эти вопросы. Вы прекрасно знаете ситуацию, которая в европейской части нашего континента происходит. Это предсказуемо было, что будут очереди. В предыдущие годы, когда все было спокойно, и то, тогда были очереди, а тут – вы сами знаете.

Мы делаем все, что возможно. Все товаропроизводители, бизнесмены закладывают такие риски в грузоперевозки. Мир изменился", – заявил Айбек Смадияров.