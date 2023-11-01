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"Можем сутки стоять": огромную пробку из фур на границе Казахстана и России сняли на видео

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Большегрузы
Большегрузы. Иллюстративное фото: gov.kg

На погранпереходе Жайсан в Актюбинской области сняли на видео огромную очередь из фур. Водители заявляют, что сутками стоят в ожидании, в Погранслужбе это отрицают, передает "Диапазон".

Как рассказали водители фур изданию, на границе с Россией образовались огромные очереди. Из-за долгого ожидания водители большегрузов вынуждены выбиваться из рабочего графика и делать круг через Орск.

"Мы можем сутки стоять на границе и не продвигаться в очереди. Сколько лет работаю, никогда такого не было. Из-за этих очередей опаздываем на погрузку, выбиваемся из рабочего графика. Приходится делать круг через Орск, потому что невозможно сутки ждать. Может что-то случилось на погранпереходе?" - недоумевает один из водителей фуры. 

Корреспонденты издания обратились за комментарием в Пограничную службу КНБ РК. Там заявили, что это обычная ситуация.

"На границе с Оренбургской областью ничего не происходит. Очереди из фур на погранпереходе Жайсан были всегда. В течение суток машины разъезжаются, по несколько дней они не стоят. Дорога для фур одна, и все, и пустые, и груженые машины, проходят границу в порядке очереди", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043466-mozhem-sutki-stoyat-ogromnuyu-probku-iz-fur-na-granitse-kazahstana-i-rossii-snyali-na-video/

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