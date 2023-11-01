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В КНБ объяснили, почему скопились фуры на границе с Россией

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Грузовики
Грузовики. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пограничная служба КНБ РК прокомментировала ситуацию со скоплением автотранспорта на государственной границе с РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

"В настоящее время в пунктах пропуска Актюбинской области "Жайсан" и "Алимбет" на казахстанско-российской границе отмечается скопление грузовых транспортных средств. Это связано с увеличением транспортировки плодоовощной продукции и носит сезонный характер", - сообщили по данному поводу в ПС КНБ.

В ведомстве подчеркнули, что пункты пропуска работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

"Просим учесть сложившуюся ситуацию и по возможности скорректировать маршрут передвижения", призвали в КНБ.

Ранее сообщалось, что на погранпереходе "Жайсан" в Актюбинской области сняли на видео огромную очередь из фур. Водители заявляют, что сутками стоят в ожидании, из-за этого вынуждены выбиваться из рабочего графика и делать круг через Орск. В КНБ по данному поводу сообщали, что на пункте "Жайсан" всегда наблюдаются очереди.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о скоплении сотен фур на границе Казахстана с Кыргызстаном. Отмечалось, что большегрузы стоят в очереди для прохождения пограничного контроля.

Власти Кыргызстана объясняли пробки увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления – сезонное явление. В Погранслужбе Казахстана, комментируя ситуацию, сообщили, что пропуск осуществляется в установленном порядке. Со стороны Казахстана скоплений нет – только со стороны Кыргызстана, заявили в ведомстве.

В августе этого года в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана сообщали о скоплении фур на границе с Казахстаном. Подчеркивалось, что в очереди на выезд из Кыргызстана стояло около 430 машин.

Тогда органы нацбезопасности обеих стран сообщали, что не вводили ограничительные меры, а пункты пропуска работали в штатном режиме.

До этого, в конце июля, на казахстанско-кыргызской границе тоже зафиксировали скопление грузовых машин. Тогда из строя вышла одна из систем на четырех КПП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043623-v-knb-obyasnili-pochemu-skopilis-fury-na-granitse-s-rossiey/

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