Токаев провел переговоры с Эрдоганом в Астане

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим для участия в X юбилейном саммите Организации тюркских государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства, отметив значимость визита президента Турции в Казахстан, выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс укреплению многогранных отношений между странами и развитию тюркского мира. Он поблагодарил турецкого лидера за его важные инициативы, выдвинутые во время саммита.

"Турция – наш братский народ, а также самый близкий и надежный стратегический партнер Казахстана. Г-н президент, вы лично вносите огромный вклад в развитие взаимоотношений. Я очень ценю это. Благодаря регулярным контактам сегодня успешно реализуются многие наши договоренности. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 54 процента и достиг 6,3 миллиарда долларов. Мы намерены увеличить этот показатель до 10 миллиардов долларов. Турция является одним из четырех основных торговых партнеров нашей страны. Также динамично развивается инвестиционное сотрудничество. В нашей стране действуют более 4300 компаний с турецким капиталом", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ со 100-летием образования Турецкой Республики. Он сообщил, что к юбилею братской страны в Астане планируется открыть улицу "Анадолы", в Шымкенте – проспект и парк "Турция", а в Алматы – памятник Мустафе Кемалю Ататюрку.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической, аграрной и культурно-гуманитарной сферах. Президенты отметили, что созданы все условия для того, чтобы вывести всестороннее взаимодействие Казахстана и Турции на новый уровень.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Сегодня в Астане состоялся X юбилейный саммит Организации тюркских государств. В мероприятии приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры государств-членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита участвовали представители государств-наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал, какой новый бренд нужно популяризировать, а также призвал взаимно продвигать сериалы и мультики стран Организации тюркских государств. Кроме того, президент сообщил о поддержке инициативы присвоения Астане статуса финансового центра тюркского мира.

Еще глава государства высказался о нынешней геополитической ситуации и заявил о выделении гумпомощи палестинскому народу.

"Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача - обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - заявил президент.

При этом он отметил застой в работе Совбеза ООН. Он предложит включить в состав Совбеза ООН страны Глобального Юга.

Свое выступление перед главами тюркских государств Токаев завершил пословицей.