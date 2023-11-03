Пословицей завершил Токаев свое выступление перед главами тюркских государств

Президент Касым-Жомарт Токаев на юбилейном саммите Организации тюркских государств отметил, что сейчас государствам ОТГ как никогда важно сплотиться, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Сегодня тюркским государствам как никогда важно сплотиться в противодействии вызовам и угрозам, оказывать взаимную поддержку и принимать совместные эффективные меры.

Наши предки говорили: "Тірлік басқа болса да – тілек бір, бармақ басқа болса да – білек бір". Ярким подтверждением этому служат результаты нашей совместной работы по укреплению тюркской интеграции. По итогам саммита планируется принять важные решения, будет подписан ряд документов. Все эти меры направлены на дальнейшее процветание тюркского мира и укрепление единства наших стран. Уверен, они внесут большой вклад в развитие взаимодействия в регионе и дальнейшее повышение авторитета Организации.

Пусть крепнет наше единство!" – подчеркнул президент Казахстана.

Напомним, сегодня в Астане проходит X юбилейный саммит Организации тюркских государств.

В мероприятии принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита участвуют представители государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана.

Ранее в своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал, какой новый бренд нужно популяризировать, а также призвал взаимно продвигать сериалы и мультики стран Организации тюркских государств.

Кроме того, президент сообщил о поддержке инициативы присвоения Астане статуса финансового центра тюркского мира.

Еще глава государства высказался о нынешней геополитической ситуации.

"Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", – заявил президент.

При этом он отметил застой в работе Совбеза ООН.