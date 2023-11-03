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30 лет независимости Казахстана

Токаев: В работе Совбеза ООН наблюдается застой

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Совбез ООН
Совбез ООН. Фото: Kyodo News via Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств, отметил застой в работе Совбеза ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Не секрет, что сейчас наблюдается застой в работе Совета Безопасности ООН. В такой ситуации следует усилить роль Генеральной Ассамблеи. В то же время необходимо быть более конструктивным в деле реформирования Совета Безопасности. На наш взгляд, в этот важный орган должны войти страны, представляющие все регионы мира, в том числе и страны Глобального Юга.

По отношению к сложным глобальным процессам действия тюркских стран должны проявлять взвешенный подход. В этом контексте мы должны сделать упор на укрепление тюркской интеграции", – сказал глава государства.

Напомним, сегодня в Астане проходит 10-й саммит Организации тюркских государств. На нем присутствуют президенты Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, а также экс-глава Туркменистана и премьер Венгрии.

Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии ОТГ.

"Нашей общей целью является углубление сотрудничества между тюркскими народами. Мы должны популяризировать новый бренд "Тюркский мир". Только так мы сможем укрепить солидарность тюркских народов и нарастить их потенциал", – сказал он.

Также президент Казахстана заявил о важности популяризации тюркского единства. Он предложил заняться взаимным продвижением телесериалов, которые снимают в тюркских странах, и отметил важность популяризации анимационные фильмов для детей.

Президент Казахстана сообщил и о поддержке инициативы присвоения Астане статуса финансового центра тюркского мира.

Добавим, что Совет Безопасности ООН, согласно информации на сайте организации, состоит из 15 членов-государств, из которых пять являются постоянными членами, а остальные 10 – непостоянными, и избираются на двухгодичный срок. На данный момент в число непостоянных членов СБ ООН входят Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор, Япония.

Пять постоянных членов СБ ООН – США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. При этом, как отмечается, более 50 государств — членов Организации Объединенных Наций никогда не были членами Совета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043986-tokaev-v-rabote-sovbeza-oon-nablyudaetsya-zastoy/

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