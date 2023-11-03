Астане присвоят новый статус, заявил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о поддержке инициативы присвоения Астане статуса финансового центра тюркского мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев во время сегодняшнего выступления на саммите Организации тюркских государств сообщил о новом будущем статусе Астаны.

"Шестое направление – инвестиции (Investments). Следует расширить межрегиональную торговлю и сосредоточиться на инвестировании в экономику. Особую роль в этом деле играет Тюркский инвестиционный фонд.

Для укрепления экономических связей необходимо развивать рынок "зеленого" финансирования. Как известно, Казахстан предложил создать Совет тюркских "зеленых" финансов. Для реализации данного предложения была проделана большая работа. Сегодня будет подписан соответствующий документ.

Поддержана инициатива о присвоении Астане статуса финансового центра тюркского мира. Искренне благодарю вас за это решение", – цитирует Токаева его пресс-служба в официальном Telegram-канале.

Добавим, что сегодня президент призвал взаимно продвигать сериалы и мультфильмы стран ОТГ, а также заявил, что бренд "Тюркский мир" необходимо популяризировать.

Кроме того, глава государства сообщил, что принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу.

Напомним, что в Астане сегодня проходит 10-й саммит Организации тюркских государств. На нем присутствуют президенты Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, а также экс-глава Туркменистана и премьер Венгрии.

Добавим, что, по информации на сайте МНЭ, основной целью Организации тюркских государств является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации.

Странами-членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, странами-наблюдателями – Венгрия, Туркменистан.