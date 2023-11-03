Президента Узбекистана наградили почетным орденом в Астане

Сегодня в рамках 10-го саммита Организации тюркских государств, который проходит в Астане, Шавкат Мирзиеев награжден "Высшим орденом Тюркского мира", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По предложению главы государства Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в укрепление единства тюркского мира президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев награжден "Высшим орденом Тюркского мира", говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Саммит Организации тюркских государств в Астане

Сегодня в Астане состоялся X юбилейный саммит Организации тюркских государств. В мероприятии принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры государств-членов ОТГ – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита участвуют представители государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал, какой новый бренд нужно популяризировать, а также призвал взаимно продвигать сериалы и мультики стран Организации тюркских государств. Кроме того, президент сообщил о поддержке инициативы присвоения Астане статуса финансового центра тюркского мира.

Еще глава государства высказался о нынешней геополитической ситуации и заявил о выделении гумпомощи палестинскому народу.

"Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", – заявил президент.

При этом он отметил застой в работе Совбеза ООН. Он предложит включить в состав Совбеза ООН страны Глобального Юга.

Свое выступление перед главами тюркских государств Токаев завершил пословицей.