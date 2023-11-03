Новый статус Астаны и день памяти: какие документы подписали на саммите ОТГ

Сегодня на юбилейном саммите Организации тюркских государств лидерами стран были подписаны ряд документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Список документов, подписанных в ходе 10-го саммита Организации тюркских государств:

Астанинский Акт; Декларация 10-го саммита Организации тюркских государств; Решение глав государств о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "Высшим орденом Тюркского мира"; Решение глав государств о присуждении статуса финансовых центров тюркского мира; Решение о принятии новых флагов тюркских организаций сотрудничества; Решение глав государств о назначениях; Решение о предоставлении статуса наблюдателя Организации экономического сотрудничества в Организации тюркских государств; Решение об утверждении дня 6 февраля Днем памяти жертв катастрофы и солидарности Организации тюркских государств; Решение о Правилах управления бюджетом секретариата Организации тюркских государств; Решение о разработке "Положения о постоянных представителях Организации тюркских государств"; Протокол о сотрудничестве между соответствующими учреждениями государств – членов Организации тюркских государств в области метрологии; Совместный план действий (Дорожная карта) Организации тюркских государств по реализации программы транспортной связи на 2023-2027 годы.

Саммит Организации тюркских государств в Астане

Напомним, сегодня в столице Казахстана проходит 10-й саммит Организации тюркских государств. На нем присутствуют президенты Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, а также экс-глава Туркменистана и премьер Венгрии.

Выступая на саммите, Касым-Жомарт Токаев поздравил президентов Турции и Азербайджана.

"Прежде всего я хотел бы поздравить уважаемого господина Реджепа Тайипа Эрдогана и наших турецких братьев со 100-летием Турецкой Республики. (…) Также поздравляю уважаемого господина Ильхама Гейдар-оглы Алиева и азербайджанский народ с укреплением государственности!" – сказал президент РК.

Глава государства также отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии ОТГ.

"Нашей общей целью является углубление сотрудничества между тюркскими народами. Мы должны популяризировать новый бренд "Тюркский мир". Только так мы сможем укрепить солидарность тюркских народов и нарастить их потенциал", – сказал он.

Кроме того, президент Казахстана заявил о важности популяризации тюркского единства. Он предложил заняться взаимным продвижением телесериалов, которые снимают в тюркских странах, и отметил важность популяризации анимационные фильмов для детей.

Касым-Жомарт Токаев сообщил и о поддержке инициативы присвоения Астане статуса финансового центра тюркского мира.

Президент Казахстана, выступая на юбилейном саммите ОТГ, отметил застой в работе Совбеза ООН.

"В такой ситуации следует усилить роль Генеральной Ассамблеи. В то же время необходимо быть более конструктивным в деле реформирования Совета Безопасности. На наш взгляд, в этот важный орган должны войти страны, представляющие все регионы мира, в том числе и страны Глобального Юга", – подчеркнул он.