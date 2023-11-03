Токаев провел встречу с Гурбангулы Бердымухамедовым

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с бывшим президентом Туркменистана и председателем халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства провел встречу с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Бердымухамедову за его личное участие в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств.

Президент Казахстана подчеркнул, что встреча с председателем халк маслахаты будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства между братскими странами. По его словам, казахско-туркменские отношения успешно развиваются и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства.

"В Казахстане вас знают как безусловного лидера Туркменистана, одного из выдающихся государственных деятелей современности. Вы внесли огромный вклад в развитие сотрудничества Казахстана с Туркменистаном. Поэтому, я полагаю, ваше пребывание здесь и сегодняшняя наша встреча имеют большое практическое и политическое значение. Конечно же, нам есть о чем поговорить с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами. Мы братские, соседние государства. Каких-либо проблем между Казахстаном и Туркменистаном нет. Есть только братские чувства", – подчеркнул глава государств.

Встреча Токаева и Бердымухамедова. Фото: t.me/aqorda_resmi

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в работе юбилейного саммита ОТГ и высоко оценил взаимодействие двух стран

"За эти годы мы накопили правовую базу по внешней политике, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. Если же говорить о внешнеполитических вопросах, то мы вам благодарны. Вы всегда поддерживаете наш позитивный нейтральный статус. И отдельно хочу подчеркнуть, мы Вам благодарны, так как вы, работая руководителем в структурах ООН, очень много сделали для нашего внешнеполитического курса", – сказал председатель халк маслахаты Туркменистана.

Собеседники отметили положительную динамику во взаимной торговле и обсудили ход реализации ряда проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики и других областях. В ходе встречи также была подтверждена готовность к дальнейшему углублению культурно-гуманитарных связей.

Напомним, что экс-президент Туркменистана прибыл в Астану сегодня – в столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. Гурбангулы примет участие в саммите Организации тюркских государств, который состоится сегодня, в качестве представителя страны-наблюдателя.

Отметим, что в столицу для участия в мероприятии уже прибыли президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Добавим, что, по информации на сайте МНЭ, основной целью Организации тюркских государств является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации.

Странами-членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, странами-наблюдателями – Венгрия, Туркменистан.