Президенты Палестины, Ирана, Египта: кто еще поздравил Токаева с Днем Республики

По случаю Дня Республики президенту Касым-Жомарту Токаеву продолжают поступать поздравительные телеграммы от глав государств и международных организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщила пресс-служба Токаева в своем официальном Telegram-канале, на его имя поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника – Дня Республики.

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей поздравительной телеграмме отметил, что отношения Казахстана и Германии, основанные на доверии и партнерстве, за последние 30 лет достигли впечатляющих результатов.

"Тесные связи между нашими странами находят свое отражение не только в политических встречах на высшем уровне, но и в успешном сотрудничестве в различных сферах. Германия и в будущем останется надежным партнером Казахстана, поддерживая вас в продолжении курса начатых вами реформ", – говорится в телеграмме.

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахаян поздравил главу нашего государства с национальным праздником и пожелал дружественному народу Казахстана дальнейшего развития и процветания.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил уверенность в том, что Египет и Казахстан имеют высокий потенциал для наращивания более тесного многогранного сотрудничества во благо народов двух государств.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в своей телеграмме подчеркнул, что активное взаимодействие в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах придало импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Свои поздравления также направили президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кипра Никос Христодулидис, президент ОИС Хиссейн Брахим Таха, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев и другие.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

Напомним, что вчера Токаев получил телеграммы с поздравлениями от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и других.

Добавим, что вчера, 25 октября, в Казахстане отмечали День Республики. В этот день в честь праздника жители страны отдыхали.

Кроме того, с 24 по 26 октября вся полиция Казахстана находится на усиленном варианте несения службы.

Впервые День Республики был объявлен национальным праздником в 1995 году. В 2009 году праздник упразднили, однако в прошлом году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева ему вернули статус национального праздника.