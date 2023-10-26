Президенты Палестины, Ирана, Египта: кто еще поздравил Токаева с Днем Республики
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По случаю Дня Республики президенту Касым-Жомарту Токаеву продолжают поступать поздравительные телеграммы от глав государств и международных организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщила пресс-служба Токаева в своем официальном Telegram-канале, на его имя поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника – Дня Республики.
Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей поздравительной телеграмме отметил, что отношения Казахстана и Германии, основанные на доверии и партнерстве, за последние 30 лет достигли впечатляющих результатов.
"Тесные связи между нашими странами находят свое отражение не только в политических встречах на высшем уровне, но и в успешном сотрудничестве в различных сферах. Германия и в будущем останется надежным партнером Казахстана, поддерживая вас в продолжении курса начатых вами реформ", – говорится в телеграмме.
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахаян поздравил главу нашего государства с национальным праздником и пожелал дружественному народу Казахстана дальнейшего развития и процветания.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил уверенность в том, что Египет и Казахстан имеют высокий потенциал для наращивания более тесного многогранного сотрудничества во благо народов двух государств.
Президент Ирана Ибрахим Раиси в своей телеграмме подчеркнул, что активное взаимодействие в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах придало импульс развитию двустороннего сотрудничества.
Свои поздравления также направили президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кипра Никос Христодулидис, президент ОИС Хиссейн Брахим Таха, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев и другие.
Поздравительные телеграммы продолжают поступать.
Напомним, что вчера Токаев получил телеграммы с поздравлениями от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и других.
Добавим, что вчера, 25 октября, в Казахстане отмечали День Республики. В этот день в честь праздника жители страны отдыхали.
Кроме того, с 24 по 26 октября вся полиция Казахстана находится на усиленном варианте несения службы.
Впервые День Республики был объявлен национальным праздником в 1995 году. В 2009 году праздник упразднили, однако в прошлом году по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева ему вернули статус национального праздника.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2042626-prezidenty-palestiny-irana-egipta-kto-esche-pozdravil-tokaeva-s-dnem-respubliki/