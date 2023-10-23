Как казахстанцы будут отдыхать на День Республики

В эту среду, 25 октября, в Казахстане будут отмечать единственный национальный праздник - День Республики. Сколько дней отдыха предусмотрено к этому дню, узнайте в материале NUR.KZ.

Согласно закону "О праздниках в РК", День Республики является национальным праздником.

Национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.

Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

В этом году День Республики приходится на среду, поэтому среда, 25 октября, будет праздничным выходным днем. А в четверг, 26 октября, для казахстанцев вновь начнутся трудовые будни.

Напомним, что впервые День Республики был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года. Именно 25 октября в 1990 году постановлением Верховного Совета КазССР № 307-XII была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

День Республики был упразднен в 2009 году, однако в прошлом году по инициативе Касым-Жомарта Токаева ему вернули статус национального праздника.

Добавим также, что ранее мы рассказывали, какие праздничные мероприятия ко Дню Республики запланированы в Алматы. К слову, жители южной столицы смогут полюбоваться праздничным салютом.