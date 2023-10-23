Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Всю полицию Казахстана на три дня переведут на усиленный вариант несения службы

Опубликовано:

Центр оперативного управления ДП Алматы
Центр оперативного управления ДП Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Зампред Административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев на брифинге МВД рассказал о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан в День Республики, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Кениспаева, МВД принимает все необходимые меры по усилению обеспечения надлежащего правопорядка в период празднования Дня республики.

"С 24 по 26 октября текущего года весь личный состав переводится на усиленный вариант несения службы. Совместно с акиматами в каждом регионе согласованы места проведения культурно-массовых мероприятий, подготовлены расчеты сил и средств правопорядка.

Хочу отметить, что в эти дни предусмотрено увеличение до 20 тысяч количества задействованных в охране общественного порядка сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии", - добавил он.

Маршруты нарядов полиции будут приближены к местам массового скопления и отдыха граждан.

"Для мониторинга ситуации на базе МВД будет развернут оперативный штаб, работа аналогичных штабов предусмотрена во всех регионах. МВД приложит все усилия для обеспечения безопасности граждан, а также правопорядка во время празднования Дня республики", - заверил спикер.

Ранее вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что МВД примет все меры по недопущению незаконных митингов.

Напомним, в эту среду, 25 октября, в Казахстане будут отмечать единственный национальный праздник - День Республики. В честь праздника казахстанцы будут отдыхать всего один день - 25 октября. Четверг, 26 октября, является рабочим днем.

Впервые День Республики был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года. Именно 25 октября в 1990 году постановлением Верховного Совета КазССР № 307-XII была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

День Республики был упразднен в 2009 году, однако в прошлом году по инициативе Касым-Жомарта Токаева ему вернули статус национального праздника.

Добавим, ранее мы рассказывали, какие праздничные мероприятия ко Дню Республики запланированы в Алматы. К слову, жители южной столицы смогут полюбоваться праздничным салютом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042149-vsyu-politsiyu-kazahstana-na-tri-dnya-perevedut-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.