Всю полицию Казахстана на три дня переведут на усиленный вариант несения службы

Зампред Административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев на брифинге МВД рассказал о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан в День Республики, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Кениспаева, МВД принимает все необходимые меры по усилению обеспечения надлежащего правопорядка в период празднования Дня республики.

"С 24 по 26 октября текущего года весь личный состав переводится на усиленный вариант несения службы. Совместно с акиматами в каждом регионе согласованы места проведения культурно-массовых мероприятий, подготовлены расчеты сил и средств правопорядка.

Хочу отметить, что в эти дни предусмотрено увеличение до 20 тысяч количества задействованных в охране общественного порядка сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии", - добавил он.

Маршруты нарядов полиции будут приближены к местам массового скопления и отдыха граждан.

"Для мониторинга ситуации на базе МВД будет развернут оперативный штаб, работа аналогичных штабов предусмотрена во всех регионах. МВД приложит все усилия для обеспечения безопасности граждан, а также правопорядка во время празднования Дня республики", - заверил спикер.

Ранее вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что МВД примет все меры по недопущению незаконных митингов.

Напомним, в эту среду, 25 октября, в Казахстане будут отмечать единственный национальный праздник - День Республики. В честь праздника казахстанцы будут отдыхать всего один день - 25 октября. Четверг, 26 октября, является рабочим днем.

Впервые День Республики был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года. Именно 25 октября в 1990 году постановлением Верховного Совета КазССР № 307-XII была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

День Республики был упразднен в 2009 году, однако в прошлом году по инициативе Касым-Жомарта Токаева ему вернули статус национального праздника.

Добавим, ранее мы рассказывали, какие праздничные мероприятия ко Дню Республики запланированы в Алматы. К слову, жители южной столицы смогут полюбоваться праздничным салютом.