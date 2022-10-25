День Республики празднуют в Казахстане впервые за 13 лет

Монумент независимости в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 25 октября, Казахстан впервые за 13 лет отмечает День Республики. Праздник был упразднен в 2009-м, однако в этом году по инициативе президента ему вернули статус национального праздника, передает NUR.KZ.

Впервые День Республики был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года. Именно 25 октября в 1990 году постановлением Верховного Совета КазССР № 307-XII была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

Декларация провозгласила суверенитет Казахской ССР и декларировала политико-правовые основы Казахстана как независимого государства.

В 2001 году День Республики потерял статус национального праздника и был перенесен в разряд государственных праздников, а в 2009 году и вовсе упразднен.

Однако в июле этого года на первом съезде Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики.

В середине сентября парламент РК принял поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно документу, День Республики - 25 октября - стал национальным праздником, а День Независимости, 16 декабря - государственным праздником.

В честь Дня Республики в этом году в стране учредили сразу три выходных дня - 23, 24 и 25 октября.

Отметим, в Астане праздновать День Республики начали еще 21 октября. В честь праздника в общей сложности планировалось провести порядка 200 разноформатных мероприятий, в числе которых различные концерты, выставки, встречи с ветеранами труда, театральный фестиваль и скачки.

А сегодня в 21:00 в столице запустят праздничный салют. Как сообщали в акимате, фейерверки будут запускать с двух точек: с территории возле Атырауского моста (набережная города) и из ботанического сада. Длительность салюта составит порядка 10 минут, а количество выстрелов – 3,5 тыс.

С размахом отмечают национальный праздник и в Алматы. Ранее здесь уже прошли концерт и массовый благотворительный забег. Сегодня в 11:00 пройдет торжественное поднятие государственного флага и исполнение государственного гимна на площадке перед высокогорным комплексом "Медеу", а также во всех районах города. После этого в мегаполисе запланирован флешмоб "Қыран елім – Қазақстан"

В 10:00 будет проведен республиканский фестиваль национальных видов спорта "Ұлттық дала ойындары" на алматинском ипподроме, а в 17:00 состоится праздничный концерт на площади "Астана" с участием звезд казахстанской эстрады.

Завершится празднование Дня Республики в Алматы праздничным салютом на площади "Астана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994036-den-respubliki-prazdnuyut-v-kazahstane-vpervye-za-13-let/