Нефть резко подорожала на фоне конфликта в Израиле: как это может повлиять на казахстанцев

Стоимость барреля марки Brent достигла 87,4 доллара США после недавнего падения на более чем 10 долларов. Однако снижения курса доллара может не произойти. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
Казахстан относится к странам, в которых продажа нефти занимает значительную долю экономики. Поэтому ее стоимость может отражаться на некоторых внутренних процессах.
Так, с конца июня до 27 сентября 2023 года цена фьючерса на один баррель нефти постоянно росла и увеличилась с 72,2 до 96,5 доллара США. Затем за неделю произошло резкое снижение с 96,5 до 84 долларов США.
И теперь фьючерсы вновь резко прибавили в цене, достигая в моменте 87,5 доллара США или плюс 3,5%, согласно данным портала Investing.com.
Причины роста нефти
Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, рост мировых цен на нефть связан с эскалацией военного конфликта в секторе Газа 7 октября текущего года.
"Это интересный фактор, поскольку Израиль и группировка Хамас не контролируют поставки нефти на мировой рынок, однако возможная причастность Ирана к началу серьезного конфликта между Хамас и Израилем затрагивает и нефтяной рынок.
Ранее, официальные власти Тегерана поддержали атаку Хамаса", – указывается в источнике.
Также не менее важным фактором, повлиявшим на рост нефти, может оказаться риск ухудшения отношений между Саудовской Аравией и США на фоне текущего конфликта.
Как это может повлиять на курс доллара в Казахстане
Ранее аналитики сообщали, что даже дорогая нефть не сможет остановить ослабление тенге к доллару.
Причинами такого явления они называют:
- снижение базовой ставки Нацбанка, которая достигла 16% в октябре;
- отмену меры поддержки тенге за счет продажи части валютной выручки квазигосударственными компаниями.
Поэтому текущее подорожание марки Brent на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке может не сильно повлиять на стоимость доллара США в Казахстане.
Это подтверждают и результаты торгов на валютной бирже. Так, согласно сообщению Telegram-канала Finance.kz, на 12 часов 9 октября доллар США подешевел лишь на 1,35 тенге и достиг цены в 476,25 тенге.
Ранее мы рассказывали, куда уходят деньги от продажи нефти в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040176-neft-rezko-podorozhala-na-fone-konflikta-v-izraile-kak-eto-mozhet-povliyat-na-kazahstantsev/