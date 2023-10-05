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Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара

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Касым-Жомарт Токаев и Тамим бен Хамад Аль Тан
Касым-Жомарт Токаев и Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поговорил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Лидеры выразили удовлетворенность состоянием двусторонних отношений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Главы государств выразили удовлетворенность состоянием двусторонних отношений, которые развиваются в духе истинной дружбы и взаимного сотрудничества, а также заявили о готовности поддерживать позитивную динамику на самом высоком уровне.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Катар является одним из стратегических партнеров Казахстана в арабском мире. По мнению президента, недавний визит и участие эмира Катара в Международном форуме Астана придали мощный импульс казахско-катарскому сотрудничеству.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества на основе ранее подписанных соглашений, а также обозначили направления для расширения дальнейшего партнерства.

Напомним, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани был в Казахстане дважды за последний год.

В последний раз он находился в Астане с рабочим визитом в июне этого года. В аэропорту его встретил Токаев, затем лидеры провели переговоры в Акорде.

До этого эмир Катара посещал Астану в октябре 2022 года.

12 октября в Акорде состоялась его встреча с Токаевым. Позже лидеры Казахстана и Катара провели переговоры в расширенном формате. Стороны обсудили развитие казахстанско-катарских отношений, уделив особое внимание перспективам торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, Токаев наградил эмира Катара орденом "Алтын Қыран".

В свою очередь эмир Катара пригласил Токаева на чемпионат мира по футболу, который проходил в конце прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2039783-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-emirom-katara/

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