Токаев встретил эмира Катара в аэропорту Астаны (фото)

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане встретил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, прибывшего с рабочим визитом в Казахстан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня главы государств проведут встречу в двустороннем формате и обсудят вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между странами.

Напомним, что в прошлый раз эмир Катара посещал Астану в октябре 2022 года. Тогда Касым-Жомарт Токаев также лично встретил высокого гостя в аэропорту.

12 октября в Акорде состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Позже лидеры Казахстана и Катара провели переговоры в расширенном формате. Стороны обсудили развитие казахстанско-катарских отношений, уделив особое внимание перспективам торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев наградил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани орденом "Алтын Қыран".

В ходе церемонии вручения ордена глава нашего государства отметил авторитет эмира Катара среди соотечественников, его мудрость в деле руководства страной и выдающиеся личные качества, а также значительный вклад в сохранение безопасности и стабильности в мире.

В свою очередь эмир Катара пригласил Токаева на чемпионат мира по футболу, который проходил в конце прошлого года.

По данным ТАСС, Тамим бен Хамад Аль Тани родился 3 июня 1980 года в Дохе (столица Катара). Принадлежит к правящей в Катаре с XIX века династии Аль Тани, четвертый сын эмира Катара шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, который возглавлял страну в 1995-2013 годах.

25 июня 2013 года, когда его отец отрекся от трона, 33-летний шейх Тамим был объявлен эмиром Катара (а также главнокомандующим вооруженными силами). Он стал самым молодым эмиром с момента обретения независимости страны в 1971 году и самым молодым из действующих монархов в мире на тот момент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023809-tokaev-vstretil-v-emira-katara-aeroportu-astany/