Эмир Катара пригласил Токаева на чемпионат мира по футболу

Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: t.me/bort_01

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани пригласил Касым-Жомарта Токаева на чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре этого года, передает корреспондент NUR.KZ.

Эмир Катара лично пригласил Касым-Жомарта Токаева на чемпионат мира по футболу, несмотря на то, что по времени его начало совпадает с президентскими выборами в Казахстане.

"В скором времени в Катаре начнется чемпионат мира по футболу. Для приезда гостей из Казахстана будут высланы билеты.

Я приглашаю президента Касым-Жомарта Токаева на чемпионат мира. Я знаю, что в это время в Казахстане будут президентские выборы, но надеюсь, что вы найдете время и посетите чемпионат", – обратился к Токаеву шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на брифинге в Акорде.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Также 20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента.

Напомним, что вчера эмир Катара прилетел в Астану с государственным визитом. В аэропорту его встретил президент Токаев.

Сегодня в Акорде состоялась встреча лидеров двух государств. По итогам переговоров в расширенном формате стороны подписали 12 документов.

Позже Касым-Жомарт Токаев наградил эмира Катара орденом "Алтын Қыран".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992331-emir-katara-priglasil-tokaeva-na-chempionat-mira-po-futbolu/