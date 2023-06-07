Токаев провел встречу с эмиром Катара (фото)

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и делегацией Катара. Об этом сообщается в официальном Telegram-канаде Акорды.

Приветствуя шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Эмиру Катара за участие в работе Международного форума Астана во главе делегации, в состав которой вошли представители правительства и бизнес-сообщества Катара.

Президент подчеркнул, что Катар является для Казахстана важным и надежным партнером на Ближнем Востоке, и выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

"Скоро исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Безусловно, это важная веха. За это время мы наладили эффективное межгосударственное сотрудничество и конструктивный политический диалог. В прошлом году Вы посетили Астану с государственным визитом.

Недавно премьер-министр Казахстана побывал с визитом в Катаре. Все это служит ярким свидетельством традиционной дружбы и крепкого партнерства. Вы лично вносите большой вклад в углубление связей между нашими странами. Я высоко ценю это и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего укрепления казахско-катарских отношений. Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую поддержку катарским инвесторам", – заявил глава государства.

Встреча представителей Казахстана и Катара. Фото: t.me/aqorda_resmi

Как сообщил глава государства, Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции на общую сумму 250 миллионов долларов. Кроме того, для активизации деловых контактов важным представляется открытие прямого авиасообщения между двумя странами.

В свою очередь эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поблагодарил президента за гостеприимство и радушный прием.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и делегация Катара. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Я с удовольствием принял приглашение участвовать в Международном форуме Астана, чтобы вновь посетить Казахстан. Это для меня большая честь. Рад снова видеть Вас после моего визита в Астану в октябре прошлого года. Это еще одна хорошая возможность обсудить реализацию договоренностей, достигнутых с братским Казахстаном в ходе прошлогодних переговоров.

Вместе со мной из Катара прибыла большая делегация, состоящая из представителей бизнес-сообщества. Полагаю, что это откроет путь к успешному взаимодействию между нашими странами. Сегодня двустороннее сотрудничество динамично развивается в различных отраслях. Мы намерены расширять сотрудничество и по другим направлениям", – сказал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

В ходе встречи главы государств обсудили с инвесторами перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой, горно-металлургической, сельскохозяйственной отраслях, медицине и финансовой сфере. Также были рассмотрены вопросы взаимовыгодного сотрудничества по линии международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев встретил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в аэропорту Астаны.

При этом в прошлый раз эмир Катара посещал Астану в октябре 2022 года.

12 октября в Акорде состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Позже лидеры Казахстана и Катара провели переговоры в расширенном формате. Стороны обсудили развитие казахстанско-катарских отношений, уделив особое внимание перспективам торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев наградил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани орденом "Алтын Қыран".

В ходе церемонии вручения ордена глава нашего государства отметил авторитет эмира Катара среди соотечественников, его мудрость в деле руководства страной и выдающиеся личные качества, а также значительный вклад в сохранение безопасности и стабильности в мире.

В свою очередь эмир Катара пригласил Токаева на чемпионат мира по футболу, который проходил в конце прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023823-tokaev-provel-vstrechu-s-emirom-katara/