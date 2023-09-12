Позицию Казахстана по Нагорному Карабаху высказали в МИДе

Министерство иностранных дел Республики Казахстан высказало позицию страны по Нагорному Карабаху. Заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

"В связи с последними событиями вокруг Нагорного Карабаха, Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно-признанных границ, а также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права", – говорится в заявлении МИД РК.

Напомним, в субботу Азербайджан обвинил Армению в обстреле своей территории. При этом Армения назвала это сообщение дезинформацией.

Ситуация вокруг Нагарного Карабаха

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах не раз перерастал в полноценные боевые действия. Так, в сентябре прошлого года на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения. Позже стороны еще несколько раз обменялись взаимными обвинениями в обстрелах.

Ситуация повторилась и в октябре - тогда Армения и Азербайджан снова устроили перестрелку на границе. Обе стороны заявили, что огонь открыли противники.

При этом в конце октября 2022 года Пашинян заявил о готовности Армении установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным РФ. А в конце января этого года страны подали иски друг против друга в Гаагский суд.

В мае текущего года Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь подтвердил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к армянской стороне.

Однако на следующий день политики устроили перепалку на саммите ЕАЭС. Лидеры Армении и Азербайджана также не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован, Алиев с этим не согласился.

1 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль их общей границы к северо-западу от самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Армянские власти сообщили о гибели двух армянских военнослужащих, азербайджанские власти - о ранении троих азербайджанских военных.