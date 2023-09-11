Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан в начале ноября

Министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу сообщил, что в начале ноября в рамках саммита Организации тюркских государств запланирован визит президента Турции в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

"Визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана на 10-й юбилейный саммит (пройдет в Казахстане) Организации тюркских государств запланирован на 3 ноября", – сообщил глава МИД Казахстана.

Напомним, что в середине октября прошлого года турецкий президент приезжал в Казахстан с государственным визитом. Тогда в аэропорту его лично встретил Касым-Жомарт Токаев.

Позже состоялась торжественная церемония встречи в Акорде.

После этого главы государств провели переговоры, на которых Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, а президент Турции в свою очередь отметил, что рад новой встрече казахстанским президентом после его государственного визита в Турцию в мае и двусторонней встречи в Нью-Йорке.

Также состоялось четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, в повестку которого были включены пять вопросов:

внешняя политика и инвестиции;

торгово-экономическое сотрудничество;

транспорт и логистика;

военная промышленность;

энергетика и сельское хозяйство.

В этот же день Касым-Жомарт Токаев наградил Реджепа Тайипа Эрдогана орденом за вклад в укрепление и развитие отношений между двумя странами.

А после главы государств провели время за игрой в настольный теннис.

На следующий день Эрдоган выступил на VI саммите СВМДА в Астане. В приветственном слове он назвал Касым-Жомарта Токаева братом, а также поблагодарил "казахских братьев".