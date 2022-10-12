Как встречали Эрдогана в Акорде (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: t.me/bort_01

Торжественная церемония встречи Токаева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в Акорде. Об этом пишет официальный Telegram-канале Акорды "Борт №1".

"В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Турции", - говорится в сообщении.

Президент Турции Эрдоган прибыл в Астану с государственным визитом сегодня, 12 октября. В столичном аэропорту его встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

А завтра, 13 октября, под председательством президента Токаева в столице состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В мероприятии примут участие 11 глав государств, включая Эрдогана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992358-kak-vstrechali-erdogana-v-akorde-foto/